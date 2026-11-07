Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta πολλά και διάφορα αναφορικά με το διαιτητή του αυριανού (8/11) ντέρμπι, θυμίζοντας και μία οδυνηρή εμπειρία του Ιμανόλ.

Ο Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ λοιπόν θα είναι ο διαιτητής του αυριανού μεγάλου αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Γνώριμος, φυσικά, του Ιμανόλ .

Από περιέργεια κοίταξα ποια ήταν τα τελευταία παιχνίδια που ο συγκεκριμένος Ισπανός προπονητής σφύριξε τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, με τον Ιμανόλ στον πάγκο. Στην πραγματικότητα ποια είναι τα τελευταία παιχνίδια στα οποία βρέθηκαν στο ίδιο γήπεδο ο νυν τεχνικός του Ολυμπιακού κι ο συμπατριώτης του διεθνής διαιτητής. Ουσιαστικά είναι τέσσερα παιχνίδια στις δύο τελευταίες σεζόν (2023-24 και 2024-25) του Ιμανόλ στο ισπανικό πρωτάθλημα (το 2025-26 ήταν στη Σαουδική Αραβία).

25.5.2024 Ρεάλ Σοσιεδάδ - Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2…

28.8.2024 Ρεάλ Σοσιεδάδ - Αλαβές 1-2, με αποβολή παίκτη της Ρεάλ από το 29’ και πέναλτι υπέρ της Αλαβές στο 45'+5…

26.2.2025 Ρεάλ- Σοσιεδάδ - Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

10.5.2025 Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρεάλ Σοσιεδάδ 4-0

Τέσσερις ήττες, με γκολ 1-9 (!), ο Ιμανόλ στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του με τον διαιτητή του αυριανού αγώνα στο Καραϊσκάκη. Άραγε, υπήρξε κάποια στιγμή θέμα με τον προπονητή του Ολυμπιακού και τον Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ; Ένιωσε να αδικείται ο Ιμανόλ; Ναι, είναι η απάντηση. Ακριβώς για τον ημιτελικό Κυπέλλου στις 26.2.2025, το 0-1 υπέρ της Ρεάλ. Όταν ρωτήθηκε σχετικά από τους δημοσιογράφους, είχε απαντήσει λακωνικά, επικρίνοντας τον Ισπανό ρέφερι: «Δεν αξίζαμε τέτοια διαιτησία». Ο δε αρχηγός της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ο Ογιαρθάμπαλ είχε πει τότε αναφερόμενος στον Σάντσεθ Μαρτίνεθ: «Με έκανε λίγο θυμωμένο, ότι όλες οι μικρές αποφάσεις παίρνουν μόνο μία κατεύθυνση».

Τι θυμίζει άραγε αυτό το «μόνο μία κατεύθυνση», που είπε ο βασικός επιθετικός της Εθνικής Ισπανίας, ο Ογιαρθάμπαλ; Μήπως τη διαιτησία του συγκεκριμένου Ισπανού στα τρία ισόπαλα παιχνίδια Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη; Ας ρίξουμε μία ματιά στο τι πέναλτι έδωσε τον περασμένο Μάϊο υπέρ του ΠΑΟΚ στο 85ο λεπτό και το πήρε τελικά πίσω με υπόδειξη του VAR. Εδώ στο 5.01. Προσέξτε, παρεμπιπτόντως, πόση ώρα κάθεται στο μόνιτορ και βλέπει και ξαναβλέπει μία τόσο ξεκάθαρη φάση, μέχρι να αποδεχθεί τι του είπε ο VAR.

Τι πέναλτι, αντιθέτως, δεν είχε δώσει υπέρ του Ποντένσε, στο πρώτο παιχνίδι Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ, ένα άλλο 1-1, που είχε σφυρίξει; Δείτε στο 2.36 του βίντεο που ακολουθεί.

Θέλετε κι άλλο; Δείτε εδώ στο 0.30 πώς ο Ισπανός δεν έδωσε πέναλτι υπέρ του Τσικίνιο στο Ολυμπιακός-ΝΕΚ Ναϊμέγκεν 0-0 τον περασμένο Αύγουστο, στο τελευταίο παιχνίδι που σφύριξε τους «ερυθρόλευκους».

Ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ έχει παίξει τον Ολυμπιακό και σε ένα ακόμη παιχνίδι, κι εκείνο χωρίς να κερδίσει, το 1-1 με τον Απόλλωνα Λεμεσού εκτός έδρας, όπως έχει παίξει και τον ΠΑΟΚ σε ένα ακόμη παιχνίδι, στη νίκη του 5-0 επί της Ριέκα την οποία είχε αφήσει με 10 παίκτες από το 71ο λεπτό λόγω αποβολής.

Ειλικρινά ευχόμαστε αυτή τη φορά ο Ισπανός διεθνής ρέφερι να αποδώσει δικαιοσύνη. Και στον Ολυμπιακό και στον Ιμανόλ.

Άσχετο: Μούσα Αλ Ταμάρι κύριοι. Τον Δεκέμβριο του 2024 ήταν να τον αγοράσει ο Ολυμπιακός από την Μονπελιέ με 4 εκ. Ευρώ και με συμβόλαιο ετήσιο για τον παίκτη ένα εκ. Ευρώ. Πονεμένη ιστορία το πώς ο Ολυμπιακός τελικά πήρε εξτρέμ εκείνη τη μεταγραφική περίοδο τον πρώην του Άρη, τον Πάλμα, δανεικό από τη Σέλτικ, στις 31 Γενάρη του 2025.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Έχει περάσει λίγο στα ψιλά, αλλά μετά το πρώτο μισό της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη άμυνα με ένα γκολ παθητικό-ένα έχει φάει κι η Μπάγερ Λέβερκουζεν, αλλά της έχει κοστίσει μία ήττα, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κερδίσει (2-1 τη Γιαγκελόνια) στο μοναδικό παιχνίδι στο οποίο είχε παραβιαστεί η εστία τους.

Για τον Ολυμπιακό είναι πολύ σημαντικό ότι με συγκομιδή 10 βαθμών ουσιαστικά έχει ήδη περάσει στην 24άδα της διοργάνωσης από την 4η κιόλας αγωνιστική ενός μίνι τουρνουά, στο οποίο ήδη κλαμπ όπως οι Μίλαν, Μαρσέϊγ, Θέλτα και Σέλτικ έχουν μείνει στους μόλις τρεις βαθμούς.

Από εκεί και πέρα, οι αλγόριθμοι προβλέπουν ότι 16 βαθμοί αρκούν για την πρόκριση στην πρώτη 8άδα, αλλά στον Ολυμπιακό νομίζω ότι θεωρούν πως ίσως χρειαστούν 17 βαθμοί! Άρα, υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά. Γνώμη μου είναι ότι η στόχευση της ομάδας του Ιμανόλ πρέπει να είναι οι 20 βαθμοί! Δεν λέω ότι είναι εύκολο, κάθε άλλο. Λέω ότι πρέπει πάντα ως Ολυμπιακός να κοιτάς όσο πιο ψηλά και μακριά γίνεται.

Και για το τέλος ένα ιμότζι