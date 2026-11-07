Χαμός με τον Μολέδο στη Βραζιλία: Παραχώρησε πέναλτι και δέχεται απειλές για τη ζωή του!

Ένα πέναλτι που χάρισε ο Μολέδο στον πρόσφατο αγώνα της στις Κοριτίμπα προκάλεσε την κατακραυγή των οπαδών, με μερικούς εξ αυτών να απειλούν τον ίδιο και την οικογένειά του.

Ο Ροντρίγκο Μολέδο, γνωστός σε εμάς από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, περνά ιδιαίτερα δύσκολα τις τελευταίες ώρες, καθώς μια λανθασμένη ενέργειά του στο πρόσφατο ματς της Κοριτίμπα είχε ως αποτέλεσμα το να δεχθεί απειλές για τη ζωή του ίδιου και των οικείων του.

Όλα εκτυλίχθηκαν στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης κόντρα στην Ιντερνασιονάλ. Στο πρώτο λεπτό του έξτρα χρόνου, ο 39χρονος στόπερ επιχείρησε να απομακρύνει την μπάλα και χτυπησε τον Ζουνίνιο. Μετά την παρέμβαση του VAR ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι, το οποίο και μετέτρεψε σε γκολ ο Αλεράντρο στο 95ο λεπτό, χαρίζοντας τη νίκη στους φιλοξενούμενους με 1-0.

Η εξέλιξη αυτή εξόργισε τους φιλάθλους της Κοριτίμπα. Ο οργανωμένος πυρήνας των οπαδών της ομάδας απαίτησε την άμεση αποπομπή του ποδοσφαιριστή από τον σύλλογο, ωστόσο, τα πράγματα πήραν ακόμα χειρότερη τροπή στη συνέχεια. Σύμφωνα με δημόσια τοποθέτηση του ίδιου του παίκτή στα social media, τόσο ο ίδιος όσο και τα μέλη της οικογένειάς του άρχισαν να δέχονται απειλές για τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα.

«Κανείς δεν αισθάνεται μεγαλύτερη πικρία από εμένα για όσα διαδραματίστηκαν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος αμυντικός, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «κατανοώ την απογοήτευση για το αποτέλεσμα, όμως κανένα λάθος μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν δικαιολογεί απειλές ή επιθέσεις εναντίον των μελών της οικογένειας ενός αθλητή. Ζητώ σεβασμό και να μείνει η οικογένειά μου έξω από όλο αυτό».

Υπενθυμίζεται ότι ο Μολέδο είχε αγωνιστεί στην Ελλάδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού από το 2016 έως το 2018, συμπληρώνοντας 65 εμφανίσεις και πετυχαίνοντας έξι τέρματα στη Super League, πριν πάρει τον δρόμο της επιστροφής στη γενέτειρά του για την Ιντερνασιονάλ.