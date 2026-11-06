Μία δημοσίευση της Ντέρμπι Κάουντι προκάλεσε απίθανες αντιδράσεις τόσο από οπαδούς της ομάδας, όσο και από αντιπάλους.

Καλά δεν λες ότι έχει ξεκινήσει η σεζόν για την Ντέρμπι Κάουντι, που με μόλις επτά βαθμούς σε 14 αγωνιστικές, είναι προτελευταία στη βαθμολογία της Championship και στο -7 από τη σωτηρία. Στα δύο τελευταία της ματς δε, δέχτηκε ισάριθμες τεσσάρες, πρώτα ενάντια στη Μίλγουολ και εν συνεχεία απέναντι στη Νόριτς.

Με τους οπαδούς να είναι απογοητευμένοι λοιπόν, ήρθε και μία δημοσίευση από το τμήμα εξυπηρέτησης οπαδών να προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων, καθώς έγινε ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση που οι οπαδοί φύγουν πρόωρα από το γήπεδο!

«Υπενθυμίζεται στους φιλάθλους ότι, σε περίπτωση που μεγάλος αριθμός εξ αυτών αποχωρήσει πρόωρα από το γήπεδο, ενδέχεται να εφαρμοστούν προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας σε ορισμένους δρόμους και κλεισίματα χώρων στάθμευσης, για την ασφάλεια των πεζών. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να κριθεί ασφαλής η επαναλειτουργία των συγκεκριμένων δρόμων και χώρων στάθμευσης», η σχετική οδηγία πριν την αναμέτρηση με την Μπόλτον, με οπαδούς και αντιπάλους των Κριαριών να τρολάρουν ανελέητα μετά το... προοίμιο βαριάς ήττας!