Σπάνια ιστορία αθλητικής αλληλεγγύης στο διεθνές τουρνουά Socca γυναικών στο Ρέθυμνο.

Μια σπάνια ιστορία αθλητικής αλληλεγγύης εκτυλίχθηκε στο διεθνές τουρνουά Socca γυναικών στο Ρέθυμνο, όταν Ελλάδα, Γερμανία και Πολωνία αποφάσισαν να βοηθήσουν την αντίπαλό τους, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το αποτέλεσμα.

Υπάρχουν στιγμές στον αθλητισμό που οι νίκες και τα τρόπαια περνούν σε δεύτερη μοίρα. Μια τέτοια ιστορία εκτυλίχθηκε στα τέλη Οκτωβρίου στην Κρήτη, στο διεθνές τουρνουά Socca Aegean Cup γυναικών, με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Πολωνίας και του Λιβάνου.

Η διοργάνωση συγκέντρωσε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα, με Γερμανία και Πολωνία να διαθέτουν ποδοσφαιρίστριες με σημαντικές παραστάσεις από τις εθνικές κατηγορίες των χωρών τους, ενώ η Ελλάδα κατέκτησε την τρίτη θέση.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη, ωστόσο, η αποστολή του Λιβάνου βρέθηκε μπροστά σε ένα σχεδόν ανυπέρβλητο εμπόδιο: οι αιτήσεις βίζας και των δύο τερματοφυλάκων της απορρίφθηκαν, αφήνοντας την ομάδα χωρίς καμία διαθέσιμη παίκτρια στη συγκεκριμένη θέση. Μια κατάσταση σχεδόν ανήκουστη στον επαγγελματικό αθλητισμό αλλά αρκετά συνήθης στον ερασιτεχνικό ακόμα και σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Και τότε συνέβη κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Αντίπαλες ομάδες, αλλά με κοινές αξίες

Οι τρεις υπόλοιπες Εθνικές ομάδες, Ελλάδα, Γερμανία και Πολωνία, συνεννοήθηκαν μεταξύ τους και πρότειναν τόσο στο Λίβανο όσο και στην International Socca Federation κάτι πρωτοφανές: κάθε χώρα να παραχωρήσει μία δική της τερματοφύλακα στον Λίβανο, στον αγώνα ενάντι της κάθε τρίτης χώρας! Κάτι που στο πλαίσιο του πνεύματος του αθλήματος έγινε αποδεκτό με χαρά από όλες τις πλευρές και επισήμως από την ISF.

Έτσι, μια Ελληνίδα τερματοφύλακας αγωνίστηκε με τη φανέλα του Λιβάνου απέναντι στην Πολωνία, μια Γερμανίδα απέναντι στη Πολωνία και μια Πολωνή απέναντι στην Ελλάδα! Και δεν επρόκειτο για κάποια συμβολική κίνηση. Οι τρεις τερματοφύλακες υπερασπίστηκαν κανονικά την εστία του Λιβάνου, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις.

Σε μια εποχή όπου το αποτέλεσμα συχνά κυριαρχεί πάνω σε όλα, τέσσερις διαφορετικές χώρες απέδειξαν ότι η συμμετοχή, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός στον αντίπαλο μπορούν να έχουν μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε νίκη.

Γιατί το πραγματικό Fair Play δεν είναι απλώς να σέβεσαι τον αντίπαλό σου. Είναι να τον βοηθάς να σταθεί απέναντί σου, ακόμη κι αν αυτό δυσκολεύει τη δική σου προσπάθεια να κερδίσεις.

Και μερικές φορές, η μεγαλύτερη νίκη είναι να εξασφαλίσεις ότι κανείς δεν θα μείνει εκτός παιχνιδιού.

Το Socca και η διεθνής ανάπτυξή του

Το Socca είναι το ποδόσφαιρο 6 εναντίον 6 και 7 εναντίον 7, με εντυπωσιακή διεθνή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η International Socca Federation (ISF) διοργανώνει Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Εθνικών ομάδων, καθώς και μεγάλες διασυλλογικές διοργανώσεις. Στην Ελλάδα η Socca Greece συνεργάζεται άψογα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και βρίσκεται υπό την αιγίδα της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ.

Η Ελλάδα έχει μακρά παράδοση στη φιλοξενία διεθνών διοργανώσεων ποδοσφαίρου μικρών ομάδων από το 2013, ενώ τα τελευταία χρόνια φιλοξενεί και το Socca Champions League. Στην πρόσφατη διοργάνωση του Ρεθύμνου συμμετείχαν περισσότερες από 100 ομάδες από περίπου 40 χώρες.

Στο γυναικείο Socca, όπου δεν έχουν ακόμη καθιερωθεί Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, τα διεθνή τουρνουά όπως αυτό της Κρήτης αποτελούν την κορυφαία αγωνιστική σκηνή του αθλήματος.