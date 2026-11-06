Μουρίνιο για Κριστιάνο Ρονάλντο: «Δεν αποσύρεται ακόμα, έχει στόχους που θέλει να πετύχει»
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να ρίξει τίτλους τέλους στην τεράστια καριέρα του με την εθνική Πορτογαλίας, μια απόφαση την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω ενός ολιγόλεπτου βίντεο στα social media.
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αφήνει μια τεράστια κληρονομιά στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, με μια πορεία την οποία αναγνωρίζουν οι κορυφαίοι του αθλήματος. Ο Ζοζέ Μουρίνιο είναι ένας εξ αυτών.
Ο κόους της Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου ρωτήθηκε για την απόφαση του συμπατριώτη του κι έκανε τη δική του εκτίμηση για το αν ο CR7 θα αποχωρήσει μέσα σε σύντομο διάστημα από το ποδόσφαιρο.
«Δεν θέλω να τον κρίνω. Πιστεύω ότι, αντί να σχολιάζουμε, πρέπει να σεβόμαστε την απόφασή του και, φυσικά, εγώ τη σέβομαι. Δεν αποσύρεται, δεν έχει τερματίσει την καριέρα του. Όσοι τον γνωρίζουν καταλαβαίνουν ότι έχει ακόμα στόχους που θέλει να επιτύχει. Το μόνο που θα ευχόμουν είναι ότι, όταν τελικά αποσυρθεί εντελώς από το ποδόσφαιρο, αυτή η μέρα να είναι διαφορετική από χθες…»,είπε χαρακτηριστικά ο Special One.
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: José Mourinho reacts to Cristiano Ronaldo’s retirement from international football: 🇵🇹 “I don’t want to judge him. I think that instead of commenting, we should RESPECT HIS DECISION. And obviously, I respect it. “THIS IS NOT RETIREMENT. He hasn’t ended his career. “Those who know him understand that he STILL HAS GOALS he wants to achieve in his career. “The only thing I would wish is that when he eventually retires from football completely, THAT DAY WILL BE DIFFERENT FROM YESTERDAY…”— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 6, 2026
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