Εθνική Ελπίδων: Με Μουζακίτη οι επιλογές του Ταουσιάνη με φόντο το EURO U21
Η Εθνική Ελπίδων έκανε εντυπωσιακή πορεία στους ομίλους των προκριματικών του EURO U21 αλλά στη διαφορά των γκολ δεν κατάφερε να τερματίσει ως καλύτερη 2η και έτσι η πρόκριση περνάει από τα μπαράζ και τους αγώνες με την Ισλανδία.
Ο Γιάννης Ταουσιάνης έκανε γνωστή την αποστολή για τις δύο σπουδαίες αναμετρήσεις, με τον Χρήστο Μουζακίτη να επιστρατεύεται μαζί όλα τα όπλα της ομάδας, ενώ άξιο αναφοράς ότι επέστρεψε στις κλήσεις ο Κυριόπουλος της Κηφισιάς μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.
Συγκεκριμένα: Μοναστηρλής, Μπότη, Κακαδιάρης, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Κεραμίτσης, Κάτρης, Πολυκράτης, Κωστούλας, Άλεν,Φίλων, Μπακούλας, Κοντούρης, Αλμύρας, Γκούμας, Μπρέγκου, Μουζακίτης, Καλοσκάμης, Παπακανέλλος, Κούτσιας, Ράλλης, Μύθου, Κυριόπουλος, Θεοδοσουλάκης, Πνευμονίδης, Σμυρλής.
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