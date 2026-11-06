Βαλενσιέν: Παραπαίει στην 3η Κατηγορία και οι οπαδοί της έπαιξαν μουσική τσίρκου (vid)
Η Βαλενσιέν είναι μια από τις ομάδες που θα θυμάται κάποιος, όταν γίνεται αναφορά στο γαλλικό πρωτάθλημα, καθώς για πολλά χρόνια αποτέλεσε σταθερά στη Ligue 1.
Παρότι δεν ήταν ποτέ «μεγαθήριο», ανά διαστήματα κατόρθωσε να κάνει σημαντικά αποτελέσματα και να συζητιέται. Ωστόσο, εν έτει 2026 πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, αφού βρίσκεται στην 3η Κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου και μάλιστα στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.
Οι οπαδοί της μπορεί να μένουν στο πλευρό της, ωστόσο δεν μπορούν παράλληλα να μην εκφράσουν και τη δυσαρέσκειά τους για την πορεία που έχει το αγαπημένο τους κλαμπ. Έτσι, στο εντός έδρας παιχνίδι με την Ορλεάν και με το σκορ στο 0-1 (2-2 τελικό), αποφάσισαν να βάλουν μουσική από... τσίρκο, θέλοντας να πικάρουν τους παίκτες τους, υπονοώντας ουσιαστικά πως το θέαμα που παρουσιάζουν μοιάζει με τσίρκο, με το εν λόγω βίντεο να γίνεται φυσικά viral.
Une musique de cirque en plein match 🎪 Les supporters du @VAFC ne manquent pas de second degré face aux mauvais résultats de leur équipe 😅 https://t.co/AD3idowlqx— L1+ (@ligue1plus) November 5, 2026
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