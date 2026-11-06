Έμπλοκη του Τζιάνι Ινφαντίνο σε σκάνδαλο ειδικής μεταχείρισης της οικογενειάς του.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο φένεται ότι εμπλέκεται σε άλλο ένα σκάνδαλο. Έπειτα απο το επεισόδιο με τους φόρους που καταβάλλει η FIFA, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν βρεί και άλλα προνόμια που απολαμβάνει ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας, όπως και πολλοί στενοί συνεργάτες του.

Την Πέμπτη η «New York Post» σε αρχεία που απέκτησε, αποκάλυψε οτι οι τρείς κόρες του είχαν λάβει «VIP» μεταχείριση 125 φορές στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι από τον Ιανουάριο του 2024. Επίσης, η αμερικανική εφημερίδα εξετάζοντας και την αλληλογραφία του αεροδρομίου, συγκεκριμένα η FIFA ήταν εκείνη που ζήτησε την μεταχείριση αυτή της οικογένειας του Ελβετού προέδρου. Οι κόρες του κατά την διάρκεια των ταξιδιών συνοδεύτοταν και απο τα σκυλιά τους πράγμα που δείχνει τα προνόμια που παρείχε το αεροδρόμιο.

Όμως, ο κώδικας δεοντολογίας απαγορέυει την ευνοϊκή μεταχείριση των αξιωματούχων της για ιδιωτικό όφελος. Σε περίπτωση που αποδειχθεί οτι ο Ελβετός πρόεδρος, εκμμεταλευόταν την θέση του για ειδική μεταχείριση της οικογένειας του, σημαίνει οτι έκανε κατάχρηση εξουσίας. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο έκανε δηλώσεις σχετικά με τις αποκαλύψεις της αμερικανικής εφημερίδας και σύμφωνα με τον ίδιο τα αιτήματα πραγματοποιήθηκαν κατόπιν συμβουλής πρώην συμβούλου του προέδρου και παρέθηκαν δωρεάν για την ιδικότητα του ως «επικεφαλής ένωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης».

Η FIFA σύμφωνα με τα λεγόμενά της υποστήριξε οτι, η απόφαση ήταν του αεροδρομίου. Ωστόσο οι σχετικοί κανονισμοί επάνω στο θέμα δεν έχουν κάποια διευκρίνιση σχετικά στο αν επιτρέπεται η ειδική μεταχείριση σε συγγενικά πρόσωπα και τα κατοικιδιά τους. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε οτι η οικογένεια του Τζιάνι Ινφαντίνο στο Παγκόσμιο Κύπελλο είχε οφέλη 15 φορές, με το όνομα του να μην φαίνεται καταγεργραμένο στα σχετικά αρχεία.