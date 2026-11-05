Ο ιδιοκτήτης της Πογκόν, Άλεξ Χαντιτάγκι, τα έβαλε με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ λόγω της προσέγγισής της στον Όσκαρ Γκαρθία.

Για... χάρη του Όσκαρ Γκαρθία, η διοίκηση της Πογκόν έχει έρθει σε κόντρα με εκείνη της Ντινάμο Ζάγκρεμπ! Βλέπετε, οι Κροάτες προσέγγισαν τον άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού αλλά συνάντησαν σθεναρή αντίσταση από τον ιδιοκτήτη του πολωνικού συλλόγου, που δεν είναι άλλος από τον πρώην ισχυρό άντρα της Καβάλας, Άλεξ Χαντιτάγκι!

Ο Καναδοϊρανός επιχειρηματίας εξαπέλυσε τα βέλη του προς την Ντινάμο μέσω social media, κάνοντας λόγο για «συμπεριφορά αντιεπαγγελματική, απαράδεκτη και σίγουρα ανάξια ενός συλλόγου με την ιστορία, τη φήμη και το μέγεθός της». Παράλληλα, υπενθύμισε πως ο Ισπανός τεχνικός έχει συμβόλαιο με την Πογκόν και ξεκαθάρισε πως δεν είναι προς παραχώρηση.

Αναλυτικά:

Μαζί με τη νομική μας ομάδα της FIFA στη Ζυρίχη της Ελβετίας, ενημερώσαμε επίσημα την Ντινάμο Ζάγκρεμπ ότι ο προπονητής μας, Όσκαρ Γκαρθία, δεν είναι διαθέσιμος προς παραχώρηση σε καμία τιμή. Ενημερώσαμε επίσης τον ίδιο τον προπονητή Γκαρθία ότι δεν θα αποδεχθούμε το αίτημά του να ενταχθεί στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ.



Όσον αφορά στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ, θεωρούμε τη συμπεριφορά της αντιεπαγγελματική, απαράδεκτη και σίγουρα ανάξια ενός συλλόγου με την ιστορία, τη φήμη και το μέγεθός της. Πιστεύουμε επίσης ότι οι ενέργειές της, συμπεριλαμβανομένης της απευθείας διαπραγμάτευσης συμβατικών όρων με έναν προπονητή που δεσμεύεται ήδη από έγκυρο και δεσμευτικό συμβόλαιο με άλλον σύλλογο, συνιστούν σοβαρή παραβίαση των ισχυόντων ποδοσφαιρικών κανονισμών και της διεθνούς επιχειρηματικής νομοθεσίας και ενδέχεται να επιφέρουν σοβαρές νομικές, οικονομικές και πειθαρχικές συνέπειες. Εξετάζουμε όλα τα διαθέσιμα νομικά μέσα μαζί με τη νομική μας ομάδα στη FIFA και διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων της Πογκόν Στσέτσιν.



Πριν από δύο ημέρες είχα μια πολύ ανοιχτή, δύσκολη και ειλικρινή συζήτηση με τον Όσκαρ. Κατανοώ πλήρως ότι η ευκαιρία να κερδίσει σημαντικά περισσότερα χρήματα και να προπονήσει έναν μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο που συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπορεί να είναι συναρπαστική και δελεαστική για κάθε φιλόδοξο προπονητή. Είναι απολύτως φυσιολογικό και το σέβομαι.



Θέλω επίσης να καταστήσω κάτι απολύτως σαφές: Η επιθυμία του Όσκαρ Γκαρθία να ενταχθεί στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ δεν έχει καμία σχέση με δυσαρέσκεια για την παρουσία του στην Πογκόν Στσέτσιν. Το αντίθετο. Του παρουσιάστηκε η ευκαιρία να προπονήσει έναν μεγαλύτερο σύλλογο, με ισχυρότερη ευρωπαϊκή παρουσία, να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και να λάβει σημαντικά υψηλότερες αποδοχές. Στα 53 του χρόνια, ο Όσκαρ αισθάνθηκε δικαιολογημένα ότι επρόκειτο για μια σημαντική και σπάνια ευκαιρία στην καριέρα του. Το κατανοώ και το σέβομαι απόλυτα.



Μάλιστα, εκλαμβάνουμε ως κομπλιμέντο το ενδιαφέρον μεγαλύτερων, διεθνώς καταξιωμένων συλλόγων για τους προπονητές μας, τους επικεφαλής του scouting και της στελέχωσης ή άλλα μέλη του οργανισμού μας. Αυτό μας δείχνει ότι εντοπίζουμε, προσελκύουμε και αναπτύσσουμε ταλαντούχους ανθρώπους, οι οποίοι αναγνωρίζονται και πέρα από τα σύνορα της Πολωνίας.

Together with our FIFA legal team in Zurich, Switzerland, we have formally informed Dinamo Zagreb that our head coach, Óscar García, is NOT available at any price. We have also informed Coach García that we will not agree to his request to join Dinamo Zagreb. Regarding Dinamo Zagreb, we consider their conduct unprofessional, unacceptable, and certainly not worthy of a club with Dinamo Zagreb’s history, reputation, and stature. We also believe that their actions, including negotiating contractual terms directly with a coach who is already under a valid and binding contract with another club, constitute a serious breach of applicable football regulations and international business laws and may carry severe legal, financial, and disciplinary consequences. We are reviewing all available legal remedies with our FIFA legal team and reserve the right to take further action to protect the interests of Pogoń Szczecin. I had a very open, hard and honest conversation with Óscar Two days ago. I fully understand that the opportunity to earn significantly more money and coach a major European club competing in European competitions can be exciting and tempting for any ambitious coach. That is only natural, and I respect that. I also want to make something very clear: Óscar García’s desire to join Dinamo Zagreb has nothing to do with being unhappy at Pogoń Szczecin. Quite the opposite. He was presented with an opportunity to coach a bigger club with a stronger European profile, compete in European competitions, and earn a significantly higher salary. At 53 years old, Óscar understandably felt this was an important and rare opportunity in his career. I completely understand and respect that. In fact, we take it as a compliment when bigger, internationally established clubs show interest in our coaches, heads of scouting and recruitment, or other members of our organization. It tells us that we are identifying, attracting, and developing talented people who are being recognized beyond Poland. However, the reality is that Óscar has a valid contract and, more importantly, has made a contractual and moral commitment to our club, our players, and the project we are building together. I understand his ambitions and the opportunities that may come his way, just as I expect him to understand and respect our ambitions, our commitments, and the responsibilities we have to our players, supporters, and the entire organization. I respect Óscar’s dreams and ambitions, but I will not sacrifice my own dreams, or those of my players, my team, and our supporters, to help him achieve his. Also Understanding someone’s ambitions, however, does not mean we must sacrifice our own. We have made commitments to Óscar, our players, our supporters, and our project, and we expect those commitments to be respected in return. I am confident that Óscar is a true professional and that, regardless of our decision not to authorize his desired move to Dinamo Zagreb, he will continue to give 100% of himself to this team. I trust that his respect for his players, this badge, this city, and our supporters will remain as strong as ever. This is precisely why contracts exist in football, just as they do in business: to protect commitments, provide stability, and ensure that obligations are honoured by everyone involved. Finally, Tan and I have been around football and business long enough to know that when things don’t go someone’s way, Instagram stories, social media posts, and public narratives sometimes used to take shots or show frustrations. We have thick skin, broad shoulders, and enough experience to know that not everything deserves a response. The truth has a way of speaking for itself. — Alex Haditaghi (@Alexhaditaghi) November 5, 2026



Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι ο Όσκαρ έχει ένα έγκυρο συμβόλαιο και, το σημαντικότερο, έχει αναλάβει συμβατική και ηθική δέσμευση απέναντι στον σύλλογό μας, τους παίκτες μας και το πρότζεκτ που χτίζουμε μαζί. Κατανοώ τις φιλοδοξίες του και τις ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν μπροστά του, όπως ακριβώς περιμένω κι εκείνος να κατανοήσει και να σεβαστεί τις δικές μας φιλοδοξίες, τις δεσμεύσεις μας και τις ευθύνες μας απέναντι στους παίκτες, τους οπαδούς και ολόκληρο τον οργανισμό.



Σέβομαι τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του Όσκαρ, αλλά δεν πρόκειται να θυσιάσω τα δικά μου όνειρα, ούτε εκείνα των παικτών μου, της ομάδας μου και των οπαδών μας, για να τον βοηθήσω να πετύχει τα δικά του.



Επιπλέον, το να κατανοούμε τις φιλοδοξίες κάποιου δεν σημαίνει ότι πρέπει να θυσιάζουμε τις δικές μας. Έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις απέναντι στον Όσκαρ, τους παίκτες μας, τους οπαδούς μας και το πρότζεκτ μας, και περιμένουμε αυτές οι δεσμεύσεις να γίνονται σεβαστές και από την άλλη πλευρά.



Είμαι βέβαιος ότι ο Όσκαρ είναι πραγματικός επαγγελματίας και ότι, ανεξάρτητα από την απόφασή μας να μην εγκρίνουμε την επιθυμητή μετακίνησή του στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ, θα συνεχίσει να δίνει το 100% των δυνατοτήτων του σε αυτή την ομάδα. Εμπιστεύομαι ότι ο σεβασμός του προς τους παίκτες του, το έμβλημα του συλλόγου, την πόλη και τους οπαδούς μας θα παραμείνει τόσο ισχυρός όσο ήταν πάντα.



Ακριβώς γι' αυτό υπάρχουν τα συμβόλαια στο ποδόσφαιρο, όπως και στις επιχειρήσεις: Για να προστατεύουν τις δεσμεύσεις, να παρέχουν σταθερότητα και να διασφαλίζουν ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι τηρούν τις υποχρεώσεις τους.



Τέλος, ο Ταν κι εγώ έχουμε ασχοληθεί αρκετά χρόνια με το ποδόσφαιρο και τις επιχειρήσεις, ώστε να γνωρίζουμε ότι όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται σύμφωνα με τις επιθυμίες κάποιου, μερικές φορές χρησιμοποιούνται τα στόρις, οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι δημόσιες τοποθετήσεις για να εκφραστούν αιχμές ή απογοητεύσεις. Έχουμε γερό στομάχι, αντέχουμε την πίεση και διαθέτουμε αρκετή εμπειρία ώστε να γνωρίζουμε ότι δεν αξίζουν όλα απάντηση.



Η αλήθεια έχει τον τρόπο της να μιλά από μόνη της.