Το τελευταίο «Siuuu» με την Πορτογαλία: Ο Ρονάλντο αφήνει πίσω του μια αθάνατη κληρονομιά

Από τα δάκρυα του 2004 στην κορυφή του 2016, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κλείνει ένα ιστορικό κεφάλαιο με την Πορτογαλία.

Μια εικόνα, δάκρυα, μια κραυγή πανηγυρισμού αρκούν για να επιστρέψουν στη μνήμη ολόκληρες εποχές. Για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η ιστορία με την εθνική Πορτογαλίας είναι γεμάτη από τέτοιες εικόνες. Από τα δάκρυα της απογοήτευσης στον τελικό του Euro 2004, όταν ένας 19χρονος τότε πιτσιρικάς είδε το όνειρό του να γκρεμίζεται μέσα στο ίδιο του το σπίτι, μέχρι την ανατριχιαστική εμφάνιση του 2012, όταν πάλευε σχεδόν μόνος του απέναντι στην Ισπανία, και από εκεί στη μεγαλύτερη δικαίωση, το καλοκαίρι του 2016.

Εκείνο το βράδυ στο Παρίσι, απέναντι στη Γαλλία, ο άνθρωπος που είχε μάθει να οδηγεί την Πορτογαλία στις μεγαλύτερες μάχες της αναγκάστηκε να αποχωρήσει τραυματίας μόλις στο 25ο λεπτό. Έκλαιγε πάνω στο φορείο, βλέποντας τον τελικό να τελειώνει πρόωρα για τον ίδιο. Όμως δεν εγκατέλειψε ποτέ πραγματικά. Από τον πάγκο μετατράπηκε σε έναν δεύτερο προπονητή, φώναζε, καθοδηγούσε, εμψύχωνε τους συμπαίκτες του και ζούσε κάθε δευτερόλεπτο με την ίδια ένταση σαν να βρισκόταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όταν ο Έντερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στην παράταση, η Πορτογαλία κατέκτησε το πρώτο μεγάλο τρόπαιο της ιστορίας της. Και ο Ρονάλντο, παρά το γεγονός ότι δεν βρισκόταν στο γήπεδο, είχε βάλει τη δική του υπογραφή σε εκείνη τη νύχτα.

Ήταν η στιγμή που τα δάκρυα του 2004 μετατράπηκαν σε δάκρυα δικαίωσης. Η στιγμή που ένα παιδί που μεγάλωσε κυνηγώντας μια μπάλα στη Μαδέιρα έγινε ο αρχηγός που οδήγησε μια ολόκληρη χώρα στην κορυφή της Ευρώπης.

Σήμερα, 23 χρόνια μετά το ντεμπούτο του, αυτό το ταξίδι φτάνει στο τέλος του. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, κλείνοντας ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στην ιστορία του διεθνούς ποδοσφαίρου. Ένα κεφάλαιο που δεν μετριέται μόνο σε γκολ, συμμετοχές και τρόπαια, αλλά κυρίως στις αναμνήσεις που αφήνει πίσω του.

Το τέλος μιας τεράστιας διαδρομής

Στα 41 του χρόνια, ο Ρονάλντο αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να παραδώσει τη φανέλα με το νούμερο 7. Η τελευταία του εμφάνιση με το εθνόσημο ήταν απέναντι στην Ουαλία, τον Σεπτέμβριο, σε ένα παιχνίδι που έμελλε να αποτελέσει την 234η συμμετοχή του με την Πορτογαλία.

«Ήρθε η μέρα να παραδώσω τη φανέλα με το νούμερο 7 της εθνικής μας ομάδας. Ποτέ δεν ένιωσα ότι μου ανήκε αποκλειστικά. Για 23 χρόνια, όμως, είχα το προνόμιο και την ευθύνη να τη φορώ, να την υπερασπίζομαι και να την κουβαλώ μαζί μου στα γήπεδα όλου του κόσμου», ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

Ο ίδιος παραδέχθηκε πως δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, καθώς τέτοιες αποφάσεις δεν λαμβάνονται μόνο με το μυαλό, αλλά και με την καρδιά. Και πράγματι, η σχέση του με την Πορτογαλία ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια επαγγελματική συνεργασία.

Η αποχώρησή του έρχεται έπειτα από ένα επεισοδιακό φινάλε, με την αποχώρησή του από την αποστολή της εθνικής και τη σύγκρουση με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ζόρζε Ζεσούς. Μια τελευταία εικόνα που δεν μοιάζει αντάξια μιας τόσο σπουδαίας διαδρομής. Ωστόσο, δύσκολα μπορεί να επισκιάσει όσα προηγήθηκαν.

Οι αριθμοί μιας ιστορικής καριέρας

Τα στατιστικά του Ρονάλντο με την εθνική ομάδα μοιάζουν σχεδόν εξωπραγματικά.

234 συμμετοχές, περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή

146 γκολ, επίδοση που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ

25 γκολ σε μεγάλες διοργανώσεις

14 γκολ σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, περισσότερα από κάθε άλλον

11 γκολ σε Παγκόσμια Κύπελλα

Συμμετοχή σε 12 μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις

Παρουσία σε έξι διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα και πέντε Euro

Τα 94 από τα 146 διεθνή του γκολ σημειώθηκαν μετά τη συμπλήρωση των 30 ετών του. Η ηλικία δεν αποτέλεσε ποτέ πραγματικό εμπόδιο για έναν ποδοσφαιριστή που έμοιαζε να βρίσκει συνεχώς νέους τρόπους να ξεπερνά τα όριά του.

Και όλα αυτά σε μια διαδρομή που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2003, όταν ένας νεαρός ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε τα πρώτα του βήματα με το εθνόσημο.

Οι βραδιές που έγραψαν ιστορία

Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της διεθνούς του καριέρας ήταν αναμφίβολα η αναμέτρηση με τη Σουηδία τον Νοέμβριο του 2013. Σε μια μονομαχία που είχε χαρακτηριστεί ως η προσωπική μάχη του απέναντι στον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο Ρονάλντο πέτυχε τέσσερα γκολ στα δύο παιχνίδια των μπαράζ και οδήγησε την Πορτογαλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014. Στη ρεβάνς της Στοκχόλμης, μάλιστα, απάντησε στο προβάδισμα της Σουηδίας με δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά, ολοκληρώνοντας ένα από τα σπουδαιότερα προσωπικά σόου της καριέρας του.

Πέντε χρόνια αργότερα, στο Μουντιάλ του 2018, απέναντι στην Ισπανία, έδωσε ακόμη μία παράσταση. Με το σκορ στο 3-2 υπέρ των Ισπανών και το χρονόμετρο να δείχνει το 88ο λεπτό, ο Ρονάλντο ανέλαβε την εκτέλεση ενός φάουλ και έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι του Ντε Χέα, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό χατ τρικ και διαμορφώνοντας το τελικό 3-3.

Το 2019, στο πρώτο Nations League της ιστορίας, ήταν και πάλι εκείνος που ανέλαβε να οδηγήσει την Πορτογαλία. Με χατ τρικ απέναντι στην Ελβετία στον ημιτελικό, έστειλε την ομάδα του στον τελικό, όπου ήρθε η νίκη επί της Ολλανδίας και ένας ακόμη τίτλος.

Ακόμη και στα 36 του, στο Euro 2020 που διεξήχθη το 2021, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με πέντε γκολ και μία ασίστ, αποδεικνύοντας πως παρέμενε καθοριστικός στο υψηλότερο επίπεδο.

Την ίδια χρονιά, απέναντι στην Ιρλανδία, πέτυχε δύο γκολ και έφτασε τα 110 τέρματα με την εθνική ομάδα, ξεπερνώντας τον Αλί Νταεΐ και κατακτώντας τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία του διεθνούς ποδοσφαίρου. Ένα ρεκόρ που στη συνέχεια ανέβασε στα 146 γκολ.

Το 2025, σε ηλικία 40 ετών, πρόσθεσε ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή του, κατακτώντας το δεύτερο Nations League της καριέρας του με την Πορτογαλία, αυτή τη φορά απέναντι στην Ισπανία.

Μια κληρονομιά μεγαλύτερη από τους αριθμούς

Η πραγματική σημασία της παρουσίας του Ρονάλντο στην εθνική δεν αποτυπώνεται αποκλειστικά στα στατιστικά του. Η επιρροή του ξεπερνά κατά πολύ τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Πριν από εκείνον, η Πορτογαλία είχε συμμετάσχει μόλις σε τρία από τα 17 Παγκόσμια Κύπελλα που είχαν διεξαχθεί. Με τον Ρονάλντο στην ομάδα, βρέθηκε σε έξι διαδοχικές διοργανώσεις. Πριν από εκείνον, είχε προκριθεί σε τρία από τα 12 Euro. Μαζί του, έδωσε το «παρών» σε πέντε συνεχόμενα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, κατακτώντας μάλιστα το ένα.

Η παρουσία του ανέβασε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου ποδοσφαιρικού έθνους. Έγινε πρότυπο για τις επόμενες γενιές Πορτογάλων ποδοσφαιριστών, αρκετοί από τους οποίους μεγάλωσαν έχοντας ως είδωλο τον άνθρωπο που φορούσε τη φανέλα με το νούμερο 7.

Από τη Μαδέιρα, όπου μεγάλωσε σε ένα ταπεινό περιβάλλον, μέχρι την παγκόσμια αναγνώριση, ο Ρονάλντο έγινε κάτι περισσότερο από ένας σπουδαίος αθλητής. Έγινε σύμβολο της σύγχρονης Πορτογαλίας, ένας άνθρωπος που έβαλε τη χώρα του στο επίκεντρο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής σκηνής.

Δεν είναι τυχαίο πως στη Μαδέιρα υπάρχει ήδη μουσείο αφιερωμένο στον ίδιο, ενώ το αεροδρόμιο του νησιού φέρει το όνομά του. Η λατρεία προς το πρόσωπό του ξεπερνά τα σύνορα της χώρας και έχει αποκτήσει παγκόσμιες διαστάσεις.

Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα: Τα 1.000 γκολ

Με την εθνική Πορτογαλίας να αποτελεί πλέον παρελθόν, ο Ρονάλντο έχει μπροστά του έναν τελευταίο, τεράστιο προσωπικό στόχο: να φτάσει τα 1.000 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα. Μετά το χατ τρικ απέναντι στην Αλ Κολούντ στις 29 Οκτωβρίου, ο Πορτογάλος έφτασε τα 984 γκολ, απέχοντας πλέον μόλις 16 από το ιστορικό ορόσημο.

Μέσα στο 2026 έχει πετύχει 28 γκολ σε 42 συμμετοχές, διατηρώντας έναν μέσο όρο 0,67 τερμάτων ανά παιχνίδι. Με βάση αυτόν τον ρυθμό, η συμπλήρωση των 1.000 γκολ δεν αναμένεται πριν από το 2027, με τον Απρίλιο ή τον Μάιο να αποτελούν ένα πιθανό χρονικό σημείο επίτευξης του στόχου.

Στα 41 του χρόνια, ο Ρονάλντο συνεχίζει να κυνηγά αριθμούς που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν αδιανόητοι. Και ίσως αυτό να είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της προσωπικότητάς του: η αδυναμία του να συμβιβαστεί με το ήδη σπουδαίο.

Η ιστορία του με την Πορτογαλία τελείωσε. Τα δάκρυα του 2004, η δικαίωση του 2016, τα 146 γκολ και τα δύο Nations League θα μείνουν για πάντα στο ποδοσφαιρικό της αρχείο. Ναι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ήταν απλώς ένας ποδοσφαιριστής που φόρεσε για 23 χρόνια τη φανέλα της χώρας του. Ήταν ο άνθρωπος που την οδήγησε εκεί όπου για δεκαετίες ονειρευόταν να φτάσει.