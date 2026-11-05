To μήνυμα του Φερνάντο Σάντος για τον Ρονάλντο: «Αφήνεις ένα αποτύπωμα που δεν θα σβηστεί ποτέ»

Ο πρώην προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και της Πορτογαλίας, Φερνάντο Σάντος, έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την είδηση πως ο Ρονάλντο δεν θα φορέσει ξανά τη φανέλα με τα χρώματα της χώρας.

Σαν βόμβα έσκασε η είδηση πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα φορέσει ξανά την φανέλα της Πορτογαλίας. Μετά από 23 ολόκληρα χρόνια, ο σταρ της Αλ Νασρ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/11) την απόφασή του να αποχωρήσει από την Εθνική του ομάδα.

Άπειρα είναι τα μηνύματα μετά την ανακοίνωση, από συμπαίκτες, αντιπάλους, προπονητές και θαυμαστές του CR7. Αναμέσα σε αυτούς ηταν και ο πρώην προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και της Πορτογαλίας, Φερνάντο Σάντος.

Ο Σάντος ανέλαβε τα ηνία της ομάδας το 2014 μέχρι και το 2022 και στις δηλώσεις που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Lusa, τόνισε ότι ο Κριστιάνο θα αφήσει ένα αποτύπωμα που δεν θα σβηστεί ποτέ.

«Σε ευχαριστώ για όλα όσα πρόσφερες στην Εθνική ομάδα, στη χώρα μας και σε όλους εμάς. Παίρνεις μαζί σου μια ιστορία που κανείς δεν θα μπορέσει να επαναλάβει και αφήνεις ένα αποτύπωμα που δεν θα σβηστεί ποτέ, ως ο καλύτερος όλων των εποχών.

Μια μεγάλη αγκαλιά, Κριστιάνο. Με θαυμασμό, σεβασμό και φιλία, σήμερα και πάντα.

Μαζί ζήσαμε εξαιρετικές στιγμές, βιώσαμε χαρές που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας, αλλά περάσαμε και λιγότερο ευχάριστες στιγμές, όπως συμβαίνει σε τόσες ανθρώπινες σχέσεις. Υπάρχει, όμως, κάτι που δεν άλλαξε ποτέ και δεν πρόκειται να αλλάξει: ο σεβασμός, η εκτίμηση και η φιλία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

