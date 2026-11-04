ΠΑΟΚ – Ζρίνσκι 3-0: Σαρωτικοί οι μικροί του «δικεφάλου του βορρά»
Σε υγιεινό περίπατο μετέτρεψε το ματς με την Ζρίνσκι η Κ19 του ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι» κυριάρχησαν και επικρατώντας με 3-0 στη Τούμπα πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση του Youth League, όπου και θα αντιμετωπίσουν την Χοφενχάιμ.
Οι μικροί του Ομάρ Καντουρί μπήκαν εξαιρετικά στο ματς και μόλις στο 6' κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Μπέρδο ο οποίος σε κενή εστία μετά το σουτ του Σουβλατζή που έδιωξε ο τερματοφύλακας της Ζρίνσκι έκανε το 1-0.
Οι γηπεδούχοι έχασαν μεγάλες ευκαιρίες για να πετύχουν και άλλα γκολ στο ημίχρονο, χωρίς να τα καταφέρουν με το 1-0 να μένει ως το τέλος.
Στο δεύτερο και πάλι ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ δυνατά και στο 52' ο Κάνιος με βαθιά μπαλιά βρήκε τον Αρετή και αυτός με κεφαλιά έκανε δύο τα γκολ της ομάδας του. Και πάλι ο ΠΑΟΚ έχανε την μία ευκαιρία μετά την άλλη, μέχρι να φτάσουμε στο 80' και ο Ματέρα με νέα κεφαλιά να κάνει το 3-0 και να δώσει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη των «ασπρόμαυρων».
Οι συνθέσεις των ομάδων
ΠΑΟΚ Κ19: Μπελερής, Αυγητίδης, Ψυρούκης(77' Φλώρος), Κοσίδης(64' Μίσχος), Κυριαζίδης, Χαλδέζος, Κάνιος, Γκιόκα(58' Παπαδόπουλος), Αρετής, Μπέρδος(58' Κώστογλου), Σούβλατζης(77' Ματέρα)
Ζρίνσκι Κ19: Μπόγκνταν, Αντούνοβιτς, Βούγιοβιτς, Αλπέζα, Χρνιτς(79' Κόλακ), Κνέζεβιτς(86' Τσόσιτς), Γιούριτς, Πομπλέτε(60' Γιόλιτς), Ζέντνερ(86' Κάρασιτς), Αράποβιτς, Σούνγιτς(79' Μίλετιτς)
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