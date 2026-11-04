Βινίσιους vs Ντιομαντέ: Ο πονοκέφαλος του Μουρίνιο και της… ΑΕΚ

Ο Βινίσιους Τζούνιορ φτάνει απόψε ως βασικός της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην ΑΕΚ (19:45), όμως ο Βραζιλιάνος που θα δουν οι φίλοι της ΑΕΚ απέχει πολύ από τον παίκτη που κουβαλούσε τη «Βασίλισσα» σε Πρωτάθλημα και Champions League το 2024.

Το καλοκαίρι έμοιαζε με νέα αρχή. Τον Αύγουστο ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2032, κλείνοντας την πόρτα στην Άρσεναλ, ενώ ο Ζοζέ Μουρίνιο, που ανέλαβε τον πάγκο μετά την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο τον Ιανουάριο, του έδειξε από την πρώτη στιγμή απόλυτη εμπιστοσύνη. Η εικόνα όμως δεν άλλαξε. Οι οπαδοί στο «Μπερναμπέου» συνεχίζουν να τον αποδοκιμάζουν, η απόδοσή του περιορίστηκε σε ένα γκολ και τρεις ασίστ σε 11 εμφανίσεις, και στις 10 Οκτωβρίου αποβλήθηκε επειδή τράβηξε τα μαλλιά του Νέιθαν Σαλίμπα της Βιγιαρεάλ, τιμωρούμενος με τέσσερις αγωνιστικές. Το πιο άβολο για εκείνον είναι ότι η Ρεάλ απογειώθηκε χωρίς αυτόν: 4-1 τη Σεβίλλη, 2-1 την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας, 3-0 τη Ρασίνγκ.

Στη θέση του έλαμψε ο 19χρονος Γιαν Ντιομαντέ, η μεταγραφή-ρεκόρ των έως 140 εκατ. ευρώ από τη Λειψία, με τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ στα τελευταία έξι παιχνίδια. Ακόμη και στο Champions League, όπου θα μπορούσε να βρει ρυθμό, αντικαταστάθηκε τόσο στη Ρώμη όσο και κόντρα στη Λειψία, με τον Ντιομαντέ να μοιράζει ασίστ στον Μπαπέ και να σκοράρει μέσα σε 20 λεπτά. Τα στατιστικά της Opta αποτυπώνουν την πτώση με ακρίβεια. Για πρώτη φορά σε 85 ματς στη διοργάνωση, ο Βινίσιους πέρασε δύο συνεχόμενες αναμετρήσεις χωρίς να επιχειρήσει ούτε μία ντρίμπλα, 130 λεπτά χωρίς να αναμετρηθεί με αντίπαλο. Ο ίδιος παίκτης είχε δοκιμάσει 15 στον τελικό του 2024 με την Ντόρτμουντ.

Το ποσοστό επιτυχίας του παραμένει σταθερά γύρω στο 40%. Το πρόβλημα είναι ότι επιχειρεί όλο και λιγότερο: από μία ντρίμπλα κάθε 9,5 λεπτά τη σεζόν 2022-23, έφτασε σήμερα στη μία κάθε 21,6. Η σύγκριση με τον Ντιομαντέ είναι αμείλικτη: με λιγότερο χρόνο στο γήπεδο, ο Ιβοριανός έχει πετύχει 36 επιτυχημένες ντρίμπλες έναντι 15, με ποσοστό 64%. Στο περιβάλλον του αποδίδουν μέρος της πτώσης σε προσωπικά ζητήματα, ανάμεσά τους και έναν χωρισμό. Ο ίδιος εμφανίζεται αυτοκριτικός και ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα προπόνησης για να καλύψει την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού. Ο Μουρίνιο τον στηρίζει δημόσια και θέλει να αξιοποιήσει ξανά την εκρηκτικότητά του. Το δίλημμα πάντως είναι πραγματικό: η επιστροφή του στην ενδεκάδα θα σήμαινε να βγει κάποιος από τους παίκτες που κράτησαν την ομάδα ψηλά στο διάστημα της απουσίας του.

Για τον Βινίσιους, η Αθήνα δεν είναι απλώς ένα ακόμη παιχνίδι ομίλων. Είναι η πρώτη ευκαιρία να αποδείξει ότι η θέση του δεν πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Το νέο αστέρι που λάμπει! Στη νέα επιθετική εικόνα της Ρεάλ, ο Ντιομαντέ βρήκε γρήγορα κοινή γλώσσα και με τον Κιλιάν Μπαπέ. Το πρώτο δείγμα ήρθε κόντρα στη Λειψία: μπήκε στο 70ό λεπτό στη θέση του Βινίσιους και σε μόλις 20 λεπτά πρόλαβε να σερβίρει γκολ στον Γάλλο και να σκοράρει ο ίδιος με ένα εντυπωσιακό σουτ. Οι δυο τους μοιράζονται πλέον και τον ρόλο του παίκτη που σπάει τις άμυνες. Ο Ιβοριανός πλησιάζει τις επιτυχημένες ντρίμπλες του Γάλλου σταρ (34 έναντι 39) έχοντας αγωνιστεί 512 λεπτά λιγότερα.

Με τον Ντιομαντέ να ανοίγει χώρους από τα αριστερά και τον Μπαπέ να τους εκμεταλλεύεται, η «Βασίλισσα» βρήκε μια επιθετική ισορροπία που της έλειπε. Όταν η Ρεάλ Μαδρίτη έδινε το καλοκαίρι έως και 140 εκατ. ευρώ για τον Γιαν Ντιομαντέ, λίγοι περίμεναν ότι μέσα σε λίγους μήνες ο Ιβοριανός θα έκανε την ομάδα να ξεχάσει τον Βινίσιους. Μετά από ένα διστακτικό ξεκίνημα, ο 19χρονος εξτρέμ μετρά πλέον επτά συμμετοχές στην ενδεκάδα με ισάριθμες νίκες και έχει εξελιχθεί σε κινητήριο δύναμη της καλύτερης περιόδου της «Βασίλισσας» φέτος. Την ταχύτητα και την ικανότητα να σκοράρει και από τις δύο πτέρυγες τις είχε δείξει ήδη σε Λεγανές και Λειψία. Αυτό που κανείς δεν ήξερε ήταν το εκρηκτικό του δεξί πόδι.

Τα τρία τελευταία του γκολ ήταν όλα κανονιές: ένα σουτ έξω από την περιοχή κόντρα στη Σεβίλλη, ένα δύσκολο βολέ απέναντι στη Λειψία και το κορυφαίο, στο 36ο λεπτό του αγώνα με τη Ρασίνγκ. Μετά από απομάκρυνση σε κόρνερ, η μπάλα έφτασε ελεύθερη στον Ντιομαντέ στο ύψος της περιοχής και εκείνος την έστειλε με την πρώτη στα δίχτυα, με ταχύτητα 120 χλμ/ώρα από απόσταση περίπου 19 μέτρων, αφήνοντας άγαλμα τον Αγκιρεσαμπάλα. Η άνοδός του επιταχύνθηκε μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, όπου είχε ήδη ξεχωρίσει με την Ακτή Ελεφαντοστού. Μετρά τέσσερα γκολ και τέσσερις ασίστ από τη στιγμή που απελευθερώθηκε, ενώ οι 34 επιτυχημένες ντρίμπλες του είναι μόλις πέντε λιγότερες από του Μπαπέ, που έχει παίξει 512 λεπτά περισσότερα.

Αγωνιζόμενος στο αριστερό άκρο, τη θέση του τιμωρημένου Βινίσιους, μπαίνει προς τα μέσα και απειλεί με το δυνατό του πόδι. Εκεί όμως που κέρδισε πραγματικά τον Μουρίνιο είναι η δουλειά χωρίς την μπάλα. Πριν καν κάνει ντεμπούτο, ο Ιβοριανός είχε δηλώσει ότι είναι διατεθειμένος να «πεθάνει» για τον προπονητή του. Ο Πορτογάλος απάντησε ότι θα προτιμούσε να το κάνει για την ομάδα, προσθέτοντας ότι τα λόγια είναι εύκολα και το δύσκολο είναι να τα αποδείξεις.

Ο Ντιομαντέ το απέδειξε. Μετά το 3-0 στο «Σαρντινέρο», ο Μουρίνιο εμφανίστηκε ενθουσιασμένος με την αμυντική συνεισφορά του ίδιου και του Μπέλινγχαμ, τονίζοντας ότι όταν οι επιθετικοί θυσιάζονται, η ομάδα παίρνει θετικό μήνυμα. Αν ο Ντιομαντέ ήθελε απλώς να εκμεταλλευτεί την απουσία του Βραζιλιάνου, τα κατάφερε με το παραπάνω. Πλέον το ερώτημα στη Μαδρίτη δεν είναι πότε θα επιστρέψει ο Βινίσιους, αλλά ποιον θα αφήσει εκτός ο Μουρίνιο όταν συμβεί αυτό.