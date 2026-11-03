Το ξύλο μεταξύ παικτών και προπονητών στο Ουμπερλάντια και Μαμορέ στη Βραζιλία είχε απολογισμό 52 κόκκινες κάρτες...

Υπό άλλες συνθήκες, η αναμέτρηση της Ουμπερλάντια με τη Μαμορέ για τη Β' κατηγορία του Campeonato Mineiro σε επίπεδο Κ20 θα απασχολούσε μονάχα τους συγγενείς των παικτών, άντε και τα τοπικά ΜΜΕ.

Εντούτοις, ο εν λόγω αγώνας έγινε viral λόγω του ότι ο διαιτητής που τον διεύθυνε αναγκάστηκε να βγάλει την κόκκινη κάρτα από το τσεπάκι του 52 φορές! Βλέπετε, στο δεύτερο ημίχρονο ξέσπασε τεράστια ένταση ανάμεσα στους παίκτες και τα τεχνικά επιτελεία των δύο ομάδων, με καρέκλες και άλλα αντικείμενα να εκσφενδονίζονται εν μέσω χάους.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Βραζιλίας, οι 44 αποβολές ήταν σε ποδοσφαιριστές, με το σχετικό ρεκόρ που κρατούσε από το 2011 με... μόλις 36, να γίνεται, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, σμπαράλια και τους ανθρώπους του Βιβλίου Γκίνες να καλούνται να πιάσουν δουλειά...