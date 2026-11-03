Βραζιλία: Έγινε ρεκόρ με 52 αποβολές σε αγώνα Κ20
Υπό άλλες συνθήκες, η αναμέτρηση της Ουμπερλάντια με τη Μαμορέ για τη Β' κατηγορία του Campeonato Mineiro σε επίπεδο Κ20 θα απασχολούσε μονάχα τους συγγενείς των παικτών, άντε και τα τοπικά ΜΜΕ.
Εντούτοις, ο εν λόγω αγώνας έγινε viral λόγω του ότι ο διαιτητής που τον διεύθυνε αναγκάστηκε να βγάλει την κόκκινη κάρτα από το τσεπάκι του 52 φορές! Βλέπετε, στο δεύτερο ημίχρονο ξέσπασε τεράστια ένταση ανάμεσα στους παίκτες και τα τεχνικά επιτελεία των δύο ομάδων, με καρέκλες και άλλα αντικείμενα να εκσφενδονίζονται εν μέσω χάους.
Σύμφωνα με ΜΜΕ της Βραζιλίας, οι 44 αποβολές ήταν σε ποδοσφαιριστές, με το σχετικό ρεκόρ που κρατούσε από το 2011 με... μόλις 36, να γίνεται, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, σμπαράλια και τους ανθρώπους του Βιβλίου Γκίνες να καλούνται να πιάσουν δουλειά...
O futebol ficou em segundo plano no jogo de ida da semifinal da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro Sub-20, entre Uberlândia e Mamoré, no último domingo (1º/11). Apesar da vitória do Mamoré por 3 a 1, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o que chamou a atenção foi a briga generalizada que tomou conta do gramado e terminou com 52 expulsões, sendo 44 jogadores e oito integrantes das comissões técnicas, segundo a súmula da partida. O número impressiona e supera até mesmo a marca de 36 jogadores expulsos em um único jogo, reconhecida pelo Guinness World Records. O recorde foi registrado em 2011, durante um confronto entre Claypole e Victoriano Arenas, pela quinta divisão do futebol argentino.— O TEMPO (@otempo) November 3, 2026
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