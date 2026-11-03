Nova TV: Πλούσια δράση με Super League, Premier League, Bundesliga, ρεβάνς Copa do Brasil και την προσθήκη νέων καναλιών καθώς και στα Magenta Sport με τις διοργανώσεις της UEFA!

Ποδοσφαιρική πανδαισία έρχεται και αυτή την εβδομάδα στις οθόνες των συνδρομητών της Nova TV μέσα από ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει κορυφαία αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Magenta Sport.

Από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου δύο νέα κανάλια Novasports προστίθενται στην πλατφόρμα Nova TV, το Novasports1 League και το Novasports2 League, στις θέσεις 304 και 305 αντίστοιχα του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος της Nova (μέσω Internet & μέσω δορυφόρου) ενώ ταυτόχρονα αλλάζει η σειρά εμφάνισης των υφιστάμενων καναλιών Novasports με τη νέα αρίθμηση να ξεκινά από τη θέση 300. Το κανάλι Novasportsextra4 δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο. Το επίκεντρο του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι εδώ στο Novasports1 League (με τις μεταδόσεις να ξεκινούν από τις 7/11) αλλά και στο Novasports2 League, με σημαντικές αναμετρήσεις και ντέρμπι της Super League. Η δράση συνεχίζεται και μετά το σφύριγμα της λήξης. Η αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» μεταφέρει τον απόηχο και τις αποκλειστικές δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Η Super League, συνεχίζεται με την 10η αγωνιστική και οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Άρης – Παναιτωλικός (7/11, 19:30), Asteras Aktor – Καλαμάτα (8/11, 17:00). Στα κανάλια Magenta Sport θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Βόλος Elabet – Κηφισιά (7/11, 17:00), ΑΕΚ – Λεβαδειακός (8/11, 17:00), ΟΦΗ – Ατρόμητος (8/11, 18:30) και το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (8/11, 21:00). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports και με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο.

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο με τους 380 αγώνες LIVE και με τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports με την 10η αγωνιστική όπου τα βλέμματα πέφτουν στους αγώνες Άρσεναλ-Χαλ (7/11, 17:00), Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι (7/11, 19:30), Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ (8/11, 16:00), Σάντερλαντ-Τσέλσι (8/11, 16:00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα (8/11, 18:30). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η θεαματική γερμανική Bundesliga, συνεχίζεται με την 9η αγωνιστική στα κανάλια Novasports και το ενδιαφέρον στρέφεται στις αναμετρήσεις Μάιντς-Μπάγερν (7/11, 16:30), Ντόρτμουντ-Έλβερσμπεργκ (7/11, 16:30), Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης (7/11, 19:30), Κολωνία-Λεβερκούζεν (8/11, 18:30). Η Bundesliga θα πλαισιωθεί και με την εκπομπή «Match Day Live» με τον Ηλία Βλάχο. Ταυτόχρονα το πρωτάθλημα της 2.Bundesliga είναι σε εξέλιξη με τα παιχνίδια Διναμό Δρέσδης-Γκρόιτερ Φιρτ (6/11, 19:30), Χέρτα-Βόλφσμπουργκ (7/11, 21:30), Μαγδεβούργο-Ζανκτ Πάουλι (8/11, 14:30), Χαϊντενχάιμ-Ανόβερο (8/11, 14:30) για την 11η αγωνιστική.

Οι λάτρεις του ολλανδικού ποδοσφαίρου θα παρακολουθήσουν στα κανάλια Novasports τα παιχνίδια Χερενφέιν-Φέγενορντ (8/11, 13:15), Τβέντε-Άγιαξ (8/11, 15:30), Καμπούρ-Άιντχοφεν (8/11, 17:45), Άλκμααρ-Χρόνιγκεν (8/11, 17:45) στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Eredivisie.

Στο Copa do Brasil θα διεξαχθούν οι επαναληπτικοί αγώνες Ατλέτικο Μινέιρο-Γκρέμιο (7/11, 23:00) και Βάσκο Ντα Γκάμα-Παλμέιρας (8/11, 22:00) με φόντο την πρόκριση στον τελικό που θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου και θα μεταδοθεί αποκλειστικά στα κανάλια Novasports.

Παράλληλα, οι φίλοι των σπορ, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στα κανάλια Novasports τα τουρνουά τένις WTA 250 Prudential Hong Kong Tennis Open και WTA 250 Chennai Open καθως και αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #177# & ONE Fight Night #49, όπως και το τουρνουά Γκολφ Abu Dhabi Aldar Championship.

Τι ξεχωρίζει στα κανάλια Magenta Sport

Στα κανάλια Magenta Sport, εκτός από τους αγώνες της Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Την Τετάρτη 4/11 (19:45) θα μεταδοθεί η αναμέτρηση ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, ενώ την ίδια ημέρα (17:30) θα καλυφθεί και ο αγώνας Ρεν – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Την Πέμπτη 5/11 τις 22:00 θα μεταδοθεί το παιχνίδι Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League και την ίδια ώρα θα καλυφθεί στις 22:00 και ο αγώνας Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.

Στην ιταλική Serie A και για την 11η αγωνιστική ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Ρόμα – Σασουόλο (7/11, 21:45), Νάπολι – Λάτσιο (8/11, 13:30), Τζένοα – Μίλαν (8/11, 16:00), Ίντερ – Κόμο (8/11, 19:00), Φιορεντίνα – Γιουβέντους (8/11, 21:45).

Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αγώνες από το πρωτάθλημα του ΝΒΑ, όπως Detroit Pistons- Philadelphia 76ers (ξημερώματα 5/11, 02:00), Golden State Warriors-Miami Heat (ξημερώματα 6/11, 05:00), Indiana Pacers-Denver Nuggets (8/11, 00:00), Chicago Bulls- Philadelphia 76ers (8/11, 22:30).

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

09:00 Γκολφ Abu Dhabi Aldar Championship-1η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

08:00 WTA 250 Prudential Hong Kong Tennis Open-Προημιτελικά Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα και του Μιχάλη Κατσαφάδου

09:00 Γκολφ Abu Dhabi Aldar Championship-2η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

11:30 WTA 250 Chennai Open-Προημιτελικά Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα και του Νίκου Τζουάννη

15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #177 Novasports Prime σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:30 2.Bundesliga-11η αγωνιστική: Διναμό Δρέσδης-Γκρόιτερ Φιρτ Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

21:30 Bundesliga-9η αγωνιστική: Αμβούργο-Γκλάντμπαχ Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

22:00 Premier League-10η αγωνιστική: Έβερτον-Κόβεντρι Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

04:00 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Fight Night #49 Novasports5

08:00 WTA 250 Prudential Hong Kong Tennis Open-Ημιτελικά Novasports Start σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

09:00 Γκολφ Abu Dhabi Aldar Championship-3η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

14:30 Premier League: Λιντς-Τότεναμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

14:30 WTA 250 Chennai Open-Ημιτελικά Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Λειψία-Άουγκσμπουργκ Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

16:30 Bundesliga: Μάιντς-Μπάγερν Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

16:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ-Έλβερσμπεργκ Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:30 Bundesliga: Πάντερμπορν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

17:00 Premier League: Φούλαμ-Νιουκάστλ Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

17:00 Premier League: Άρσεναλ-Χαλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:00 Λίγο πριν τη σέντρα Άρης-Παναιτωλικός Novasports1 League με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ευγένιο Δαδαλιάρα

19:30 Super League-10η αγωνιστική: Άρης-Παναιτωλικός Novasports1 League σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

19:30 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

19:30 Bundesliga: Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:30 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports1 League με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

21:30 2.Bundesliga: Χέρτα-Βόλφσμπουργκ Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

23:00 Copa do Brasil-Ημιτελικός (1ος επαναληπτικός αγώνας): Ατλέτικο Μινέιρο-Γκρέμιο Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

08:30 Γκολφ Abu Dhabi Aldar Championship-3η μέρα Novasports6

10:00 WTA 250 Prudential Hong Kong Tennis Open-Τελικός Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

13:15 Eredivisie-12η αγωνιστική: Χερενφέιν-Φέγενορντ Novasports Prime σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

14:30 2.Bundesliga: Μαγδεβούργο-Ζανκτ Πάουλι Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

14:30 2.Bundesliga: Χαϊντενχάιμ-Ανόβερο Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

15:00 WTA 250 Chennai Open-Τελικός Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

15:30 Eredivisie: Τβέντε-Άγιαξ Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

16:00 Premier League: Μπράιτον-Μπρέντφορντ Novasports Prime σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

16:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

16:00 Premier League: Σάντερλαντ-Τσέλσι Novasports4 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:00 Premier League: Ίπσουιτς-Μπόρνμουθ Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

16:30 Bundesliga: Κολωνία-Λεβερκούζεν Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

17:00 Super League: Asteras AKTOR-Καλαμάτα Novasports1 League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ των Αποστόλη Νταλούκα και Διονύση Στρούμπου

17:45 Eredivisie: Καμπούρ-Άιντχοφεν Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

17:45 Eredivisie: Άλκμααρ-Χρόνιγκεν Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

18:30 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

18:30 Bundesliga: Φράιμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

19:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α’ μέρος Novasports1 League με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη

20:30 Bundesliga: Χοφενχάιμ-Σάλκε Novasports Start σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

22:00 Copa do Brasil-Ημιτελικός (2ος επαναληπτικός αγώνας): Βάσκο Ντα Γκάμα-Παλμέιρας Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 WTA Finals-1η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη κα του Άκη Κουζούλη

23:00 Η Ώρα των πρωταθλητών Β’ Μέρος Novasports1 League με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη



Δευτέρα 9 Νοεμβρίου

20:00 Monday Fan Club Novasports Prime & YouTube με τον Γιάννη Πάγκο

21:00 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

22:00 WTA Finals-2η μέρα Novasports6