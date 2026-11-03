Εκτός πινάκων της ΚΕΔ οι διαιτητές που εμπλέκονται στο σκάνδαλο με την ΜΚΟ

Η ΚΕΔ έβγαλε αντίδραση και αποφάσισε να αφήσει εκτός πινάκων τους δύο διαιτητές που τα ονόματά τους εμπλέκονται στο σκάνδαλο με την ΜΚΟ.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας στο σκάνδαλο με την ΜΚΟ, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται και δύο διαιτητές. Συγκεκριμένα αποφάσισε να βάλει στον... πάγο και τους δύο που προέρχονται από την ΕΠΣ Πιερίας.

Ο ένας εκ των δύο είναι στον πίνακα διαιτητών της 3ης κατηγορίας, ενώ ο δεύτερος συμπεριλαμβανόταν τόσο στον πίνακα παρατηρητών της 3ης κατηγορίας όσο και σε εκείνον των εθνικών εκπαιδευτών.

Φυσικά αν προχωρήσει η υπόθεση και οι δύο άνδρες αθωωθούν είναι πολύ πιθανό να επιστρέψουν, καθώς πάντα υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας. Οι δύο διαιτητές τιμωρήθηκαν, καθώς στις συνομιλίες του 37χρονου κατηγορούμενου γίνεται λόγος για στημένα παιχνίδια.

Για την συγκεκριμένη υπόθεση συγκλόνισαν τα λόγια του Τάσου Χατζηγιοβάνη στην εκδήλωση του ΠΣΑΠΠ, αλλά και στο Gazzetta, ενώ και η Μαρία Σάκκαρη η οποία επίσης είχε προσφέρει χρήματα που έπρεπε να πάνε σε παιδιά που έχουν ανάγκη, αλλά πήγαν στους απατεώνες, δεν έκρυψε την αγανάκτησή της για το γεγονός αυτό.