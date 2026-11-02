Σοκ στην Ισπανία: Παίκτης της Τενερίφης υπέστη καρδιακό μετά από μαρκάρισμα αντιπάλου!

Καρδιακό επεισόδιο υπέστη ποδοσφαιριστής της Τενερίφης μετά από σύγκρουση με αντίπαλο στον αγώνα με την Ανδόρα, με τον άτυχο παίκτη να παραμένει στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση.

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν στην Ισπανία την κατάσταση του ποδοσφαιριστή της Τενερίφης, Χεσούς Ντε Μιγέλ. Ο άτυχος επιθετικός υπέστη καρδιακό επεισόδιο στις καθυστερήσεις του αγώνα απέναντι στην Ανδόρα για τη La Liga 2, όταν συγκρούστηκε με τον αντίπαλο τερματοφύλακα και κατέρρευσε στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις του.

Αμέσως τα ιατρικά επιτελεία έσπευσαν στον αγωνιστικό χώρο και μετά από περίθαλψη περίπου 15 λεπτών τον μετέφεραν στο ασθενοφόρο. Εκεί ο Ισπανός κατάφερε να ανακτήσει τον καρδιακό παλμό του μετά από χρήση ΚΑΡΠΑ από τους διασώστες, προτού διακομιστεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τη «Marca», η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης μετά την εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς πλέον είναι σε θέση να αναπνέει αυτόνομα, χωρίς τη βοήθεια μηχανικής υποστήριξης.

Εξακολουθεί ωστόσο να παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, χωρίς τις αισθήσεις του, με τον ποδοσφαιρικό κόσμο της Ισπανίας να περιμένει με αναμονή τις εξελίξεις γύρω από την κατάσταση της υγείας του.