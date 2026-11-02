Επίσημη πρόταση της Φενέρμπαχτσε στον Σέρτζιο Κονσεισάο, σύμφωνα με τούρκο δημοσιογράφο.

Επίσημη πρόταση φαίνεται να κατέθεσε η Φενερμπαχτσέ στον Σέρτζιο Κονσεισάο για να γίνει προπονητής της ομάδας. Σύμφωνα με τον τούρκο δημοσιογράφο Yağız Sabuncuoğlu, το διοικητικό συμβούλιο έκανε πρόταση στον Πορτογάλο τεχνικό που είναι διακοπές με την οικογένειά του.

Ο 51χρονος που έχει περάσει και από τα μέρη μας με την φανέλα του ΠΑΟΚ έχει προπονήσει μεγάλες ομάδες όπως η Μίλαν και η Πόρτο ενώ τελευταία ομάδα που προπόνησε ήταν η Αλ Ιτιχάντ την περασμένη σεζόν.

Η Φενερμπαχτσέ την φετινή σεζόν δεν έχει δείξει καλό πρόσωπο ούτε στο πρωτάθλημα αλλά και στο Champions League. Στο πρωτάθλημα μετά τα δύο τελευταία αρνητικά αποτελέσματα έχει βρεθεί στην έκτη θέση και στο -9 από την κορυφή. Στο Champions League με δύο ισοπαλίες και μια ήττα βρίσκεται στην 31η θέση.

Εκείνο που ξεχείλησε το ποτήρι βέβαια ήταν η εκτός έδρας στο ντέρμπι με την Γαλατασαράι (2-1) στις (26/10) που έφερε και την απομάκρυνση του Τούρκου προπονητή Ισμαήλ Καρτάλ. Αν ο Σέρτζιο Κονσεισάο αποδεχτεί την πρόταση θα κάνει ντεμπούτο με την Λίβερπουλ στο ματς της Τετάρτης (4/11, 19:45).