Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Αλ Νασρ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Παχτακόρ στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν, στο πλαίσιο του AFC Champions League.

Ο προπονητής της Αλ Νασρ, Άγγελος Ποστέκογλου, αποφάσισε να ξεκουράσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά και στους Κίνγκσλεϊ Κομάν και Μοχάμεντ Σιμάκαν, εξαιτίας του επιβαρυμένου αγωνιστικού προγράμματος και των συνεχόμενων ταξιδιών, όπως υποστήριξε.

Ο 40χρονος σταρ προέρχεται από μία εξαιρετική εμφάνιση στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, όπου πέτυχε τρία γκολ, έφτασε τα 985 και βρίσκεται μία ανάσα πριν τα 1.000. Ωστόσο, ο λόγος για τον οποίο δεν θα αγωνιστεί είναι διαφορετικός σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.



Υπενθυμίζεται ότι ο Ρονάλντο είχε μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η Αλ Ουάσλ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αρνήθηκε να ταξιδέψει στο Ριάντ για την αναμέτρηση, οδηγώντας την Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (AFC) στην απόφαση αναβολής του αγώνα.

Παράλληλα, οι ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή παραμένουν, καθώς η προηγούμενη εντός έδρας αναμέτρηση της Αλ Νασρ, στις 12 Οκτωβρίου, είχε καθυστερήσει μία ώρα μετά από πληροφορίες για πυραυλικές επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.