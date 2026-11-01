Ο Πάουλο Φονσέκα θα είναι ο νέος τεχνικός της Σπόρτινγκ, με τον Ρούι Μπόρζες να αποχωρεί από τον σύλλογο τις επόμενες ημέρες.

Ο Πάουλο Φονσέκα βρίσκεται προ των πυλών για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Σπόρτινγκ του Ιωαννίδη και του Βαγιαννίδη. Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αποτελούν πλέον το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Μάλιστα, η ομάδα έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση τόσο της Λιόν όσο και του προπονητή για τη μετακίνησή του στη Λισαβόνα.

Την ίδια στιγμή, ο κύκλος του Ρούι Μπόρζες στον πάγκο των Λιονταριών έφτασε στο τέλος του. Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει ήδη συμφωνήσει με τη διοίκηση της Σπόρτινγκ για τη λύση του συμβολαίου του και, δεν θα βρίσκεται στον πάγκο ούτε στην αναμέτρηση της Τρίτης (3/11) απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ο Μπόρζες έχει ήδη αποχαιρετήσει τους ποδοσφαιριστές μέσω μηνύματος στην ομαδική συνομιλία της ομάδας, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την επικείμενη αποχώρησή του.

Τη θέση του στον αγώνα με τους Ουκρανούς, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Λονδίνο, αναμένεται να πάρει ο Τιάγκο Φερνάντες, μέχρι πρότινος προπονητής της δεύτερης ομάδας της Σπόρτινγκ. Όσο για την πρώτη παρουσία του Πάουλο Φονσέκα στον πάγκο της νέας του ομάδας, αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο, στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μορεϊρένσε.