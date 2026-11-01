Τεν Χαγκ για Ρονάλντο: «Δεν ήταν πλέον ικανός να πιέζει τον εαυτό του - Από την εποχή της Γιουβέντους και μετά τελείωσε»

Νεφέλη Μπισμπίκη
Τεν Χαγκ για Ρονάλντο: «Δεν ήταν πλέον ικανός να πιέζει τον εαυτό του - Από την εποχή της Γιουβέντους και μετά τελείωσε»

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Η σχέση του Έρικ Τεν Χαγκ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ήταν και εξακολουθεί να μην είναι και η καλύτερη, με τον Ολλανδό πρώην τεχνικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αναλύει τα όσα συνέβησαν μεταξύ τους.

Ακόμα μία ιδιαίτερα καυστική δήλωση έκανε ο Έρικ Τεν Χαγκ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς οι σχέσεις των δύο ανδρών δεν έχουν αποκατασταθεί από τότε που είχαν συνεργαστεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην προπονητής των «κόκκινων διαβόλων», μιλώντας στο ESPN της Ολλανδίας, άσκησε έντονη κριτική στον Πορτογάλο σταρ, τονίζοντας πως από την εποχή που αγωνίστηκέ στη Γιουβέντους και μετά, οι ικανότητές του δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν πλέον στο κορυφαίο επίπεδο, όπως για παράδειγμα στην Premier League.

«Κάθε μεγάλη ομάδα πρέπει να έχει χώρο για τον σταρ της, αλλά ο σταρ πρέπει να δουλεύει για την ομάδα. Και αυτό ακριβώς ήταν το πρόβλημα με τον Ρονάλντο. Οι ποδοσφαιριστές ήθελαν να δουλεύουν γι’ αυτόν, τον θαύμαζαν. Για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση, είναι προφανώς ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία.

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Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι εδώ και επτά ή οκτώ χρόνια δεν είναι πλέον ικανός να το κάνει αυτό. Από την εποχή της Γιουβέντους και μετά, αυτό τελείωσε».

 

Για τη Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε στη συνέχεια ο Τεν Χαγκ και στην ικανότητα του συλλόγου να αναγνωρίζει πότε πρέπει να αποχωρίζεται τους ποδοσφαιριστές του.

«Αυτή είναι μία από τις μεγάλες αρετές της Ρεάλ Μαδρίτης. Ξέρει πάντα πότε πρέπει να αποχωρίζεται τους ποδοσφαιριστές της. Αναγνωρίζει πότε ένας παίκτης αρχίζει να βρίσκεται σε πτωτική πορεία και τον παραχωρεί, ενώ στα μάτια του κόσμου μοιάζει να βρίσκεται ακόμη στην κορυφή. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν μπορεί πλέον να διατηρήσει το επίπεδό του».

«Δεν ήταν πλέον ικανός να πιέζει τον εαυτό του»


Σε περισσότερες αποκαλύψεις προχώρησε ο Ολλανδός τεχνικός σχετικά με την σχέση του με τον Ρονάλντο, κατά την περίοδο που βρισκόταν στη Γιουνάιτεντ. Όπως σημείωσε, οι δυο τους συναντήθηκαν πριν συνεργαστούν, ώστε να συζητήσουν για το πλάνο και τις αγωνιστικές απαιτήσεις του Τεν Χαγκ, τις οποίες όπως υπογράμμισε, ο 41χρονος σταρ της Αλ Νασρ δεν μπορούσε τότε να υποστηρίξει.

«Πήγα να τον συναντήσω πριν ξεκινήσω τη δουλειά μου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Του εξήγησα πώς επρόκειτο να αγωνιστούμε, ποιος θα ήταν ο ρόλος του, τι περίμενα από εκείνον και τι μπορούσε εκείνος να περιμένει από εμένα και την ομάδα. Όμως, στο τέλος πρέπει κι εσύ να προσφέρεις κάτι. Δεν ήταν πλέον ικανός να πιέζει τον εαυτό του, να δίνει τα πάντα καθημερινά και να προπονείται στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, ώστε να βρίσκεται στην κατάλληλη φυσική κατάσταση. Και αν δεν είσαι στην κατάλληλη φυσική κατάσταση στην Premier League, στο Champions League ή με την εθνική Πορτογαλίας, δεν έχεις καμία ελπίδα».

Η σύγκριση με τον Μέσι


Ο Τεν Χαγκ δεν έμεινε μόνο στον Ρονάλντο, αλλά μίλησε και για τον μεγαλύτερο αντίπαλό του, τον Λιονέλ Μέσι, μπαίνοντας στη διαδικασία να αναλύσει την παρουσία και την προσφορά του Αργεντινού στην Αλμπισελέστε και πως λειτουργεί μέσα στο σύνολο.

«Κανένας δεν είναι μεγαλύτερος από έναν σύλλογο ή μία εθνική ομάδα. Ούτε καν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ούτε καν ο Μέσι. Η ομάδα βρίσκεται πάντα πάνω απ’ όλα. Κάθε μεγάλη ομάδα πρέπει να έχει χώρο για τον σταρ της, αλλά ο σταρ πρέπει να δουλεύει για την ομάδα. Αν σταματήσει να το κάνει, τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν θα λειτουργήσει ποτέ. Και αυτό ακριβώς είναι το αξιοσημείωτο με τον Μέσι και τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε όλο αυτό στην εθνική Αργεντινής. Ήταν φανταστικό να το παρακολουθείς, αλλά απαιτούσε και τεράστια προσπάθεια από τον ίδιο τον Μέσι. Όλοι δούλευαν γι’ αυτόν, αλλά κι εκείνος προσέφερε πάρα πολλά σε ανταπόδοση».

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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