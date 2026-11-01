Η ιστοσελίδα του βραζιλιάνικου συλλόγου, Κορίνθιανς, υπέστη κυβερνοεπίθεση, με τους χάκερ να ανακοιώνουν τον Λιονέλ Μέσι ως το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.

Η επίσημη ιστοσελίδα της Κορίνθιανς έγινε στόχος κυβερνοεπίθεση νωρίς το πρωί του Σαββάτου (31/10) από χάκερς, οι οποίοι δημοσίευσαν μια μακροσκελή ανακοίνωση, γνωστοποιώντας την υποτιθέμενη απόκτηση του Λιονέλ Μέσι ως την κύρια ενίσχυση της ομάδας, ενόψει του μεταγραφικού παραθύρου του 2027.

Η ψευδής δήλωση από έναν από τους πιο δημοφιλείς συλλόγους της Βραζιλίας περιέγραφε λεπτομερώς την επιχείρηση που υποτίθεται ότι επέτρεψε την υπογραφή του Αργεντινού σταρ, ο οποίος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην Ίντερ Μαϊάμι και περιελάμβανε μάλιστα δηλώσεις που αποδίδονταν στον παίκτη, στις οποίες ισχυριζόταν ότι ήταν χαρούμενος για την ευκαιρία να παίξει στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση, η οποία εξέπληξε ορισμένους οπαδούς της ομάδας του Σάο Πάολο, αφαιρέθηκε λίγο αργότερα, όταν οι υπεύθυνοι της σελίδας ανίχνευσαν την εισβολή και αντικατέστησαν το περιεχόμενο με μια ειδοποίηση ότι η πλατφόρμα βρισκόταν υπό συντήρηση.

Οι χάκερ παρουσίασαν ακόμη και μια υποτιθέμενη οικονομική συναλλαγή για να δικαιολογήσουν την επιχείρηση, η οποία θα επέτρεπε στην Κορίνθιανς να ενσωματώσει τον άλλοτε αρχηγό της «Αλμπισελέστε», παρά το υψηλό κόστος της απόκτησής του.

⚫⚪ | O site oficial do Corinthians foi invadido na madrugada deste sábado e passou a exibir uma nota falsa anunciando a contratação do jogador argentino Lionel Messi. Até a publicação da reportagem, o site do clube permanece fora do ar e exibe a mensagem "em manutenção". Durante a invasão, a página contava com um texto detalhando uma suposta engenharia financeira para viabilizar o camisa 10 e trazia até uma declaração inventada do atleta. O Corinthians ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Na mesma semana, o site do Palmeiras também havia sido hackeado com uma mensagem provocativa. 📰 | @geglobo 📸 | Reprodução — SCCP News (@_sccpnews) October 31, 2026

Ο σύλλογος επιβεβαίωσε αργότερα ότι είχε υποστεί κυβερνοεπίθεση και διαβεβαίωσε ότι το προσωπικό της υπηρεσίας πληροφορικής (IT department) κατάφερε να την εξουδετερώσει γρήγορα, ενώ παράλληλα εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία επιβεβαίωσε ότι δεν διαπιστώθηκαν οικονομικές απώλειες ή παραβιάσεις δεδομένων ή πληροφοριών που ανήκουν στην ΠΑΕ.

Ως προληπτικό μέτρο, η ομάδα αποφάσισε να ενισχύσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας των ψηφιακών πλατφορμών της και να θέσει προσωρινά εκτός λειτουργίας τόσο την επίσημη ιστοσελίδα της όσο και αυτήν του σταδίου της, «Neo Química Arena», ενόσω θα διενεργούσε τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους.