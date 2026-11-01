Πυρσός Γρεβενών: Νέα φανέλα με σπουδαίο φιλανθρωπικό σκοπό

Ο Πυρσός Γρεβενών αποδεικνύει πως το ποδόσφαιρο είναι κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι, ανακοινώνοντας μια ξεχωριστή συνεργασία με τον Σύλλογο BPAN Heroes, με στόχο την ευαισθητοποίηση και τη στήριξη παιδιών που πάσχουν από μια εξαιρετικά σπάνια νευροεκφυλιστική ασθένεια.

Από τη νέα αγωνιστική περίοδο, το λογότυπο του BPAN Heroes θα κοσμεί τις εμφανίσεις του ιστορικού συλλόγου των Γρεβενών, μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Η πρωτοβουλία του Πυρσού δεν περιορίζεται, ωστόσο, στην παρουσία ενός λογοτύπου. Η νέα αγωνιστική φανέλα της ομάδας διατίθεται προς πώληση, με το σύνολο των εσόδων να ενισχύει αποκλειστικά τον Σύλλογο BPAN Heroes.

Μέσα από την επίσημη ηλεκτρονική μπουτίκ του Πυρσού στο Fanela Club, οι φίλαθλοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τη νέα εμφάνιση της ομάδας, συμβάλλοντας παράλληλα σε έναν σκοπό πολύ μεγαλύτερο από το ίδιο το ποδόσφαιρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση του Συλλόγου BPAN Heroes, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του, bpanheroes.gr.

Η νέα φανέλα του Πυρσού Γρεβενών είναι διαθέσιμη στην επίσημη ηλεκτρονική μπουτίκ της ομάδας:

https://fanelaclub.com/collections/pyrsos-fc-grevena