Ντερμπάρες Τσέλσι - Γιουνάιτεντ &  Μίλαν - Ίντερ με 0% γκανιότα και σούπερ “Ενισχύσεις”

Σάββατο με πλούσιο πρόγραμμα και σούπερ ντέρμπι στην Ευρώπη.

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Η αγωνιστική δράση ξεκινάει από νωρίς, καθώς το μεσημέρι η Τσέλσι φιλοξενεί τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», σε μια μάχη ανάμεσα σε δυο ομάδες που ψάχνουν απεγνωσμένα σταθερότητα. Μεγάλη ματσάρα και στην Ιταλία, καθώς το βράδυ το «Σαν Σίρο» φοράει τα καλά του για το ντέρμπι του Μιλάνου. Μίλαν και Ίντερ διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τα σκήπτρα της πόλης, στο ραντεβού που υπόσχεται να καθηλώσει τη Serie A.

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Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο μεγάλο ματς του Λονδίνου, το οποίο θα αποτελέσει και σημαντικό τεστ για την κατάστασή τους . Αμφότερες έχουν τους (έξτρα) λόγους τους που θέλουν τη νίκη, μιας και καίγονται τόσο για βαθμούς, όσο και για τόνωση ψυχολογίας. Οι Μπλε, άλλωστε, καλούνται να μαζέψουν τα κομμάτια τους μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό στο EFL Cup από τη Λίβερπουλ στη διαδικασία των πέναλτι. Η ισορροπία που επικράτησε στο 90λεπτο οδηγήθηκε την υπόθεση πρόκριση στην ρώσικη ρουλέτα, εκεί όπου οι Reds αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι και κλείδωσαν το εισιτήριο για την οκτάδα.

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Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο χρειαζόταν ένα ψυχολογικό boost μετά την απρόσμενη ήττα με 2-0 από την Τότεναμ στο πρωτάθλημα, πάνω σε ένα σημείο που έμοιαζε για πρώτη φορά να βρίσκει τον εαυτό της.

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Πλέον είναι αναγκασμένη να ορθοποδήσει απέναντι στους Κόκκινους Διάβολους, οι οποίοι βιώνουν τη δική τους κόλαση. Με μόλις μια νίκη στην Premier League βολοδέρνουν στην 17η θέση και η καρέκλα του Μάικλ Κάρικ τρίζει κάθε αγωνιστική που περνάει. Προς το παρόν ο Άγγλος έχει την ψήφο εμπιστοσύνης από τη διοίκηση, αλλά οφείλει να οδηγήσει άμεσα την ομάδα του σε αποτελέσματα.

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Στα τελευταία τέσσερα ματς πρωταθλήματος πάντως έχει μετρήσει τρεις ισοπαλίες, με το 1-1 ως το πιο σύνηθες σκορ. Η βαριά ήττα που ακολούθησε βέβαια με 3-0 από τη Μπόρνμουθ αποτελεί καμπανάκι, το οποίο η Γιουνάιτεντ δεν έχει το περιθώριο να αγνοήσει.

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Η Ιταλία μετράει αντίστροφα για το πρώτο Derby Della Madonnina της σεζόν ανάμεσα σε Μίλαν και Ίντερ στο «Σαν Σίρο». Οι Ροσονέρι βρίσκονται στην 5η θέση της βαθμολογίας κι έχουν την ευκαιρία με νίκη να ξαναμπούν στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, αν και η προηγούμενη αγωνιστική τους λάβωσε βαριά. Η ήττα με 4-2 από την Μπολόνια ήταν ιδίως επώδυνη, πόσω δε μάλλον όταν προηγείται ενός μεγάλου ντέρμπι της πόλης ανάμεσα στην Ίντερ. Είναι τέτοιου είδους στραβοπατήματα που έχουν αφήσει τη Μίλαν στο -7 από την κορυφή της Serie A και οι Νερατζούρι θέλουν να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την απόσταση.

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Από την πλευρά τους, μοιράζονται την κορυφή της Ιταλίας με τη Λάτσιο και δεν έχουν καμία απολύτως πρόθεση να της επιτρέψουν να κάτσει μόνη της στην κορυφή. Αν και τα τελευταία ραντεβού με τη Μίλαν δεν έχουν κυλήσει υπέρ της, η Ίντερ δεδομένα έχει αποδείξει πως βρίσκεται σε καλύτερο φεγγάρι από την αντίπαλό της με μεγαλύτερη σταθερότητα. Ενδεικτικά προέρχεται από έξι νίκες στα επτά προηγούμενα ματς και απέναντι στους Ροσονέρι θα ψάξει να δώσει συνέχεια στο σερί. Τα τελευταία Derby Della Madonnina πάντως σπάνια αποκτούν γρήγορο ρυθμό και μόλις μια φορά στα πρόσφατα έξι ραντεβού έχουν σπάσει το φράγμα των δυο γκολ. Ένα ντέρμπι αργού τέμπο φαντάζει συνεπώς ως ένα πιθανό σενάριο, ανάμεσα σε δυο ομάδες που θα κοιτάξουν πρώτα να μη χάσουν.

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