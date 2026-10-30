Σπουδαία μεταγραφή για τον Εθνικό: Ανακοίνωσε τον Χαβιέ Ματίγια
Τη φανέλα του Εθνικού θα φορά πλέον ο Χαβιέ Ματίγια , με τους Πειραιώτες να ανακοινωθούν σήμερα, Παρασκευή (30/10), την απόκτησή του.
Αυτή μάλιστα, είναι μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές στη Γ' Εθνική φέτος, καθώς ο 38χρονος χαφ διαθέτει τεράστια εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο τόσο του ελληνικού, όσο και του ισπανικού ποδοσφαίρου.
Ο Εθνικός δεν έχει πραγματοποιήσει το ξεκίνημα που θα ήθελε φέτος, καθώς βρίσκεται στην 2η θέση του 8ου ομίλου της Γ' Εθνικής και με αυτή την προσθήκη, στοχεύει στην βελτίωση της αγωνιστικής της κατάστασης.
Ο Ματίγια ο οποίος έχει αγωνιστεί, σε Άρη , Βόλο και Athens Kallithea καλείται να προσφέρει ποιότητα, δημιουργία και να βοηθήσει με την εμπειρία του τη νέα του ομάδα.
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