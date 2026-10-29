Ο Τόρνικε Κβαρατσκελία σκόραρε δύο φορές για την Ντιναμό Τιφλίδας στο Youth League, αφιερώνοντας τα τέρματα του στον τραυματία αδερφό του, Κβίτσα.

Ο Τόρνικε Κβαρατσκελία σκόραρε δύο φορές και μοίρασε την ασίστ για ένα ακόμη, καθώς η Ντιναμό Τιφλίδας νίκησε την Κοπεγχάγη με 3-0 στο Youth League, με τον νεαρό να πανηγυρίζει, μιμούμενος τον πανηγυρισμό του μεγαλύτερου αδελφού του, Κβίτσα.

Η χειρονομία αυτή έχει επιπλέον βαρύτητα, καθώς ο Γεωργιανός εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν υπέστη πρόσφατα ρήξη χιαστού, κάτι το οποίο θα τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράση για το μεγαλύτερο μέρος της φετινής σεζόν, με τον αδερφό του να δείχνει την υποστήριξη του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Tornike Kvaratskhelia BUTEUR hier, a rendu hommage à son frère Khvicha lors de sa célébration ! 🇬🇪 16 ans et déjà un GROOOS talent. À suivre...👀 (IG : tornikekvaratskhelia7) https://t.co/1S6j3PYq93 October 29, 2026

Ο Τόρνικε αγωνίζεται επίσης στα άκρα της επίθεσης και είναι γνωστός για το στριφογυριστό και γεμάτο ντρίμπλες στυλ του. Το ποδόσφαιρό του μοιάζει πολύ με αυτό του μεγαλύτερου αδερφού του, μια ομοιότητα που ήταν ακόμη πιο εμφανής στον πρόσφατο αγώνα με τους Δανούς.

Η αλήθεια είναι πως ο 16χρόνος επιθετικός «λάμπει» στη φετινή έκδοση του Youth League. Για παράδειγμα, στη χθεσινή (28/10) αναμέτρηση χρειάστηκε μόλις τέσσερα λεπτά για να ανοίξει το σκορ, παίρνοντας το «ριμπάουντ» από την μπάλα που είχε χτυπήσει στο δοκάρι της Κοπεγχάγης.

Στο 26ο λεπτό συμμετείχε και στο δεύτερο τέρμα της ομάδας του, δίνοντας την ασίστ στον Σάντρο Μικαουτάτζε, ενώ στο 51' ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή του εμφάνιση με ένα δεύτερο προσωπικό γκολ, γράφοντας με αυτό τον τρόπο το τελικό 3-0.