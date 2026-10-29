Απόλλων Σμύρνης: Η αρχαία Ελλάδα ζωντανεύει στις εντυπωσιακές νέες εμφανίσεις!

Ο ιστορικός Απόλλων Σμύρνης γιορτάζει 135 χρόνια ζωής με τρεις εντυπωσιακές εμφανίσεις, εμπνευσμένες από την αρχαία ελληνική τέχνη και μυθολογία.

Η ιταλική Ezeta πραγματοποιεί την πρώτη της συνεργασία εκτός Ιταλίας, ενώ οι νέες φανέλες κυκλοφόρησαν ήδη μέσω του Fanela Club.

Ο Απόλλων Σμύρνης παρουσίασε τις νέες του εμφανίσεις για τη σεζόν 2026/27 και το αποτέλεσμα δύσκολα περνά απαρατήρητο. Τρεις φανέλες με ξεχωριστή αισθητική, περίτεχνα μοτίβα και έντονες αναφορές στην ελληνική πολιτιστική κληρονομιά έρχονται να τιμήσουν τη συμπλήρωση 135 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.

Πίσω από τον σχεδιασμό βρίσκεται η Ezeta, η ανερχόμενη ιταλική εταιρεία αθλητικής ένδυσης που έχει ξεχωρίσει για τις δημιουργικές και αντισυμβατικές προσεγγίσεις της στις ποδοσφαιρικές εμφανίσεις.

Η παρουσίαση των εμφανίσεων σηματοδοτεί παράλληλα την έναρξη της συνεργασίας του Απόλλωνα Σμύρνης με το Fanela Club, το οποίο αναλαμβάνει τον ρόλο του Επίσημου Συνεργάτη Διαδικτυακών Πωλήσεων και Συνεργάτη Επικοινωνίας του συλλόγου για τη σεζόν 2026/27.

Οι φίλαθλοι και οι συλλέκτες μπορούν ήδη να αποκτήσουν τις νέες δημιουργίες της Ezeta μέσα από το: https://fanelaclub.com/el/collections/apollon-smyrnis