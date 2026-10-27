Η κατάταξη των 10 κορυφαίων ποδοσφαιριστών για τη Χρυσή Μπάλα του 2026 από τον Κολομβιανό εκπρόσωπο, Πάτσε Αντράντε, έγειραν πολλά ερωτήματα.

Ο Χάρι Κέιν ήταν ο μεγάλος νικητής της χθεσινής (26/10) υπέρλαμπρης βραδιάς, καθώς κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα, τερματίζοντας μπροστά από τους Κιλιάν Μπαπέ και Λαμίν Γιαμάλ.

Σύμφωνα με το Foot Mercato, η ψήφος των Κολομβιανών για τη φετινή Χρυσή Μπάλα ήταν αυτή που προκάλεσε τη μεγαλύτερη διαμάχη, αφότου ο δημοσιογράφος Πάτσε Αντράντε δημοσίευσε τη λίστα με τους 10 κορυφαίους του.

Ο εκπρόσωπος από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής έβαλε στην κορυφή της λίστας του τον Χάρι Κέιν, μπροστά από τους Ρόδρι και Μπαπέ. Ο Λιονέλ Μέσι ήταν τέταρτος και ο Λαμίν Γιαμάλ πέμπτος, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ έκτο και τον κάτοχο του περσινού τίτλου, Ουσμάν Ντεμπελέ, έβδομο.

Οι τρεις τελευταίες θέσεις ωστόσο ήταν αυτές που τράβηξαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο συμπατριώτης του Αντράντε, Λουίς Ντίαζ ήταν όγδοος, ο Γουίλιαν Πάτσο ένατος και δέκατος ο επιθετικός του Μεξικού, Τζούλιαν Κινιόνες.

🚨🇨🇴 ÇA COMMENCE : LE VOTE COLOMBIEN POUR LE BALLON D’OR 2026 FAIT DÉBAT ! 😳🏆 Le journaliste colombien Pache Andrade a dévoilé ses votes pour le #BallonDor : 🥇 Harry Kane 🥈 Rodri 🥉 Kylian Mbappé 4️⃣ Messi 5️⃣ Lamine Yamal 6️⃣ Haaland 7️⃣ Dembélé 8️⃣ Luis Díaz 9️⃣ Willian Pacho 🔟 Julián Quiñones Vous validez ce classement ? October 27, 2026

Ο Αντράντε ήταν ένας από τους δημοσιογράφους που κλήθηκαν να κατονομάσουν τους δέκα παίκτες που άξιζαν περισσότερο το τρόπαιο, με κάθε θέση να αξίζει διαφορετικό αριθμό βαθμών για την τελική κατάταξη. Αργότερα βέβαια διέγραψε την ανάρτηση του, χωρίς να εξηγήσει δημόσια το γιατί.