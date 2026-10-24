Ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της Ελλάδας, είναι ο Θεόδωρος Δεληανίδης, ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα της Κ21 της Φέγενορντ, καταφέρνοντας να έχει συνεχή ανοδική πορεία και να εντυπωσιάζει το ολλανδικό κοινό.

Ο Θεόδωρος Δεληανίδης, αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα ελληνικά ταλέντα, συνδυάζοντας τη σταθερότητα και την ουσιαστική επιθετική προσφορά και αυτή τη στιγμή εντυπωσιάζει στην Ολλανδία με τελευταίο του «θύμα» την Καμπούρ κόντρα στην οποία πέτυχε ακόμα ένα γκολ.

Τη περσινή σεζόν (2025/2026) κάνοντας τα πρώτα του βήματα στην ομάδα της Κ21 της Φέγενορντ, στην οποία πήρε μεταγραφή το καλοκαίρι του 2025, και προσαρμοζόμενος στις απαιτήσεις της κατηγορίας, κατέγραψε 28 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 14 γκολ και 3 ασίστ.

Φέτος η εξέλιξη του είναι ακόμα μεγαλύτερη, έχοντας πάρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην Κ21. Σε 5 συμμετοχές έχει καταφέρει να βρει δίχτυα 4 φορές και να μοιράσει 1 ασιστ, αποτελώντας τον απόλυτο πρωταγωνιστή της επιθετικής γραμμής.

Η ανοδική του πορεία δεν έχει περάσει απαρατήρητη. Το γεγονός ότι τη φετινή σεζόν έχει συμπεριληφθεί 2 φορές, ως τώρα, στην πρώτη ομάδα της Φέγενορντ, στις αναμετρήσεις κόντρα στη Τέλσταρ και Άλκμααρ, αποδεικνύει ο σύλλογος πιστεύει στο ταλέντο του 20χρονου και τον προετοιμάζει για το επόμενο μεγάλο βήμα.

Να θυμίσουμε ότι οι άνθρωποι της Φέγενορντ, πριν τον αποκτήσουν, είχαν μία σειρά από βίντεο με τις κινήσεις του Έλληνα επιθετικού εντός αγωνιστικού χώρου και τον παρομοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με τον Σαντιάγο Χιμένες, ο οποίος είχε πουληθεί στη Μίλαν έναντι 32 εκατ. ευρώ.