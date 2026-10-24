Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ζορζίνιο, παίκτης του Λεονάρντο Ζαρντίμ στη Φλαμένγκο, έχει βρεθεί θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ.

«Βόμβα» έχει... σκάσει τις τελευταίες ώρες στο ποδόσφαιρο της Βραζιλίας, αναφορικά με τη Φλαμένγκο του «δικού μας» Λεονάρντο Ζαρντίμ, και τον Ζορζίνιο Φέλο, που φέρεται να έχει βρεθεί θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα ενός ρεπόρτερ της χώρας του καφέ, ο άλλοτε χαφ των Τσέλσι και Άρσεναλ ελέγχθηκε από την CONMEBOL, από όπου και ο Τιάγκο Ασμάρ ισχυρίζεται πως έλαβε την εν λόγω πληροφορία. Μια πληροφορία που αναπαρήγαγε και η A Bola, εκ των εγκυρότερων πορτογαλικών μέσων ενημέρωσης.

Πλέον, αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση το προσεχές διάστημα, καθώς για την ερχόμενη Τρίτη (27/10) έχει προγραμματιστεί η διενέργεια επανελέγχου (ανάλυση του δεύτερου δείγματος) — ένα κρίσιμο βήμα για το αθλητικό μέλλον του παίκτη, που αν επιβεβαιωθεί το σενάριο, κινδυνεύει με τιμωρία αποκλεισμού από 6 μήνες έως 2 χρόνια.

Προς το παρόν πάντως, ο σύλλογος του Brasileirao δεν έχει λάβει κάποια επίσημη ενημέρωση επί του θέματος.