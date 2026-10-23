Ο Φερνάντο Μουσλέρα απέκρουσε τρία πέναλτι και χάρισε στην Εστουδιάντες Ντε Λα Πλάτα την πρόκριση στον τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες, αποκλείοντας τη Φλαμένγκο.

Η Εστουδιάντες Ντε Λα Πλάτα έφτασε στον τελικό του Copa Libertadores για έκτη φορά στην ιστορία της, αφού απέκλεισε την νυν πρωταθλήτρια, Φλαμένγκο, στα πέναλτι.

Και οι δύο αγώνες του ημιτελικού έληξαν ισόπαλοι με συνολικό σκορ 0-0, το ίδιο και η παράταση και έτσι η αναμέτρηση οδηγήθηκε στα πενάλτι, με τον 40χρονο τερματοφύλακα των Αργεντινών, Φερνάντο Μουσλέρα να αναδεικνύεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Ο Ουρουγουανός απέκρουσε τις εκτελέσεις των Ζορζίνιο, Λούκας Πακέτα και Μπρούνο Ενρίκε, καθώς η ομάδα από το Μπουένος Άιρες κέρδισε με 3-2, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με 10 παίκτες για πάνω μία ώρα αγώνα, μετά την αποβολή του Μπαλτάσαρ Ροντρίγκεζ στο 50ό λεπτό.

⭐ As 3️⃣ defesas de Fernando Muslera! 🧤 É o @EdelpOficial em busca do penta da CONMEBOL #Libertadores! https://t.co/lA3thvKT2B — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 23, 2026

Η Εστουδιάντες θα αντιμετωπίσει τώρα την Παλμέιρας του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, Άμπελ Φερέιρα, στον τελικό που θα διεξαχθεί στις 29 Νοεμβρίου στο Στάδιο Σεντενάριο της Ουρουγουάης.

Οι Αργεντίνοι θα κυνηγήσουν τον πέμπτο τίτλο Λιμπερταδόρες και τον πρώτο τους από το 2009, ενώ παράλληλα θα προσπαθήσουν να τερματίσουν ένα επταετές σερί βραζιλιάνικων νικών, με τη Ρίβερ Πλέιτ το 2018 να είναι η τελευταία μη Βραζιλιάνικη ομάδα που κατέκτησε το τρόπαιο.