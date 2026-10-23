Η κόρη του Ντιέγκο Μαραντόνα, Ντάλμα, κάνει έκκληση να τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι, λίγο πριν την ολοκλήρωση της πολύκροτης δίκης για τον θάνατο του πατέρα της.

Η μεγαλύτερη κόρη του Ντιέγκο Μαραντόνα, Ντάλμα, απηύθυνε μια συγκινητική έκκληση για δικαιοσύνη την Πέμπτη (22/10), καθώς οι ακροάσεις στη δίκη για τον θάνατο του πατέρα της πλησιάζουν στο τέλος τους, με τις ετυμηγορίες να αναμένονται τον Δεκέμβριο.

«Ελπίζω ο μπαμπάς μου να δικαιωθεί όπως του αξίζει, όπως και σε οποιονδήποτε άλλον. Κατά την διάρκεια αυτής της δίκης, η Τζιανίνα (η αδελφή της) και εγώ, ακούσαμε φρικτά και τερατώδη πράγματα να λέγονται για εμάς. Γνωρίζαμε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί και προσπαθήσαμε να το αντιμετωπίσουμε όσο καλύτερα μπορούσαμε».

«Έχω χρειαστεί να ακούσω πολλούς ανθρώπους να μου λένε πόσο δύσκολη ήταν η ζωή τους από τότε που ξεκίνησε αυτή η δίκη. Αυτό που θέλω να πω σε αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι έχουν την ευκαιρία να είναι με τις οικογένειές τους. Αυτό είναι κάτι που ο πατέρας μου δυστυχώς δεν έχει πια», είπε κλαίγοντας η 39χρόνη κόρη του άλλοτε αστέρα της Νάπολι.

Entre lágrimas, Dalma Maradona habló durante los alegatos finales del juicio por la muerte de su padre: ''En este juicio escuchamos horrores sobre nuestras personas. Lo único que quiero pedir es que mi papá tenga la justicia que se merece''. https://t.co/4Mbq8q5BKE — MDZ Online (@mdzol) October 22, 2026

Ο Αργεντίνος θρύλος πέθανε από καρδιακή προσβολή στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, ενώ λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο και τώρα αρκετοί από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που τον φρόντιζαν δικάζονται για σοβαρές παραλείψεις και λάθη σε σχέση με τον θάνατο του.

Οι εισαγγελείς και οι δικηγόροι της οικογένειας ζητούν μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης για ορισμένους από τους κατηγορούμενους, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν ζητήσει αθώωση.

Ο δικαστής της υπόθεσης, Αλμπέρτο ​​Γκάιγκ, δήλωσε ότι οι ετυμηγορίες θα εκδοθούν στις 22 Δεκεμβρίου μετά από ενδελεχή εξέταση της υπόθεσης. «Τώρα είναι δικό μας καθήκον, δική μας ευθύνη, να αποφασίσουμε», τόνισε στο τέλος των ακροάσεων.

SAN ISIDRO, Argentina — The verdict in the trial over the 2020 death of Argentine football legend Diego Maradona will be delivered on December 22, the court announced Thursday, after six months of hearings. Read more: https://t.co/i4V1BX88pV https://t.co/UGuILEMDW5 October 23, 2026

Οι προτεινόμενες ποινές και οι αγορεύσεις των κατηγορούμενων

Θυμίζουμε πως η δίκη ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο και περιελάμβανε καταθέσεις από περισσότερους από 70 μάρτυρες. Οι εισαγγελείς ζήτησαν ποινές φυλάκισης από τέσσερα έως δώδεκα χρόνια για έξι από τους επτά κατηγορούμενους, ενώ οι εισαγγελείς ζήτησαν την βαρύτερη ποινή, 12 χρόνια, για τον κύριο κατηγορούμενο της υπόθεσης, Λεοπόλδο Λούκε.

Στις τελικές αγορεύσεις τους την Πέμπτη (22/10), οι συνήγοροι υπεράσπισης του Λούκε απέρριψαν το επιχείρημα της εισαγγελίας ότι ο θάνατος του Μαραντόνα ήταν προβλέψιμος και χαρακτήρισαν τον πελάτη τους ως «αποδιοπομπαίο τράγο».

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Αργεντινή, ο Λούκε ήταν μακράν ο πιο μαχητικός κατηγορούμενος, μιλώντας αρκετές φορές όταν ένιωθε ότι εμπλέκεται. Η νομική του ομάδα έπαιξε ηχογραφήσεις, παρουσίασε επιστημονικά άρθρα και έδειξε ένα βίντεο από την νεκροψία του Μαραντόνα, κάτι που εξόργισε τις κόρες του ποδοσφαιριστή.

«Είναι εύκολο να μου επιτεθούν επειδή εγώ ήμουν αυτός που είχε την περισσότερη επαφή με τον Μαραντόνα», σημείωσε ο κατηγορούμενος στο δικαστήριο, προσθέτοντας ότι «ο μόνος που θα με υπερασπιζόταν θα ήταν ο Ντιέγκο. Νοιαζόμουν βαθιά γι' αυτόν, τον αγαπούσα, ήταν το είδωλό μου και ο φίλος μου».