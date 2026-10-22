Το Elite Neon Cup 2026 ξεκινά - Οι κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης στην Ελλάδα για ένα μαγικό τριήμερο
Ένα νέο μαγικό ποδοσφαιρικό τριήμερο ξεκινά και πάλι! Το Elite Neon Cup επιστρέφει στη δράση και φέρνει στην Ελλάδα τις Ρεάλ Μαδρίτης, Λίβερπουλ, Παρί Σεν Ζερμέν, Μίλαν, Γιουβέντους, Τσέλσι και όχι μόνο, για δύο τουρνουά για αγόρια: ένα για το ηλικιακό γκρουπ Κ10 κι ένα για το Κ12. Μαζί με τις ομάδες των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, συνθέτουν ένα ελίτ σκηνικό, για να το απολαύσουν πρωτίστως οι μικροί αθλητές που θα συμμετάσχουν, αλλά και όσοι δώσουν το «παρών» και το παρακολουθήσουν.
Από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, έως και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ομάδες από 21 διαφορετικές χώρες έχουν δώσει «ραντεβού» στα γήπεδα του Elite Neon Cup 2026, όπου 152 γκρουπ συνολικά θα συμμετάσχουν: τα 88 στο τουρνουά U12 και τα 64 στο U10. Έτσι, παιδιά από διάφορα σημεία της Ελλάδας, αλλά και του κόσμου, θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν και να γνωρίσουν διαφορετικές κουλτούρες εντός κι εκτός ποδοσφαίρου.
Οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων, αλλά και πλήρη στοιχεία από τις προηγούμενες διοργανώσεις, είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Elite Neon Cup. Ακόμα περισσότερο υλικό θα βρείτε αν περιηγηθείτε στους επίσημους λογαριασμούς της διοργάνωσης στο TikΤok, στο Instagram, στο Facebook και στο Twitter.
Η ομάδα της «Yellowfields» και όλοι οι συντελεστές της διοργάνωσης, είναι έτοιμοι να σας υποδεχτούν και να ζήσουν μαζί σας, άλλη μία μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία.
Επικοινωνία
Email: [email protected]
Facebook: Elite Neon Cup
TikΤok: Elite Neon Cup
Instagram: eliteneoncup
Twitter: @EliteNeonCup
Οι τοποθεσίες των γηπέδων του τουρνουά
U10
Kicks academy
Palaia Fokaia stadium
U12
Kicks academy
Glyfada stadium
Nea Makri stadium
Anavissos stadium
Marathonas stadium
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