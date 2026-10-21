Συμφωνία Απόλλωνα Σμύρνης και Fanela Club για τη νέα σεζόν

Μια νέα εμπορική και επικοινωνιακή συνεργασία ξεκινά για τον Απόλλωνα Σμύρνης, με το Fanela Club να αναλαμβάνει τη διάθεση των επίσημων προϊόντων του ιστορικού συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.

Ο Απόλλων Σμύρνης, ένας από τους ιστορικότερους συλλόγους του ελληνικού ποδοσφαίρου, με ρίζες στη Σμύρνη του 1891, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με το Fanela Club, το οποίο αναλαμβάνει τον ρόλο του Επίσημου Συνεργάτη Διαδικτυακών Πωλήσεων και του Συνεργάτη Επικοινωνίας.

Στο επίκεντρο της συμφωνίας βρίσκονται οι νέες, εντυπωσιακές αγωνιστικές εμφανίσεις της ιταλικής Ezeta για τη σεζόν 2026/27, οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα και θα διατίθενται μέσω του Fanela Club. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί η επίσημη ηλεκτρονική μπουτίκ του Απόλλωνα, με επιπλέον προϊόντα του συλλόγου.

Η συμφωνία επισφραγίστηκε με τη συνάντηση του ισχυρού άνδρα του Απόλλωνα Σμύρνης, Αλέκου Κουκά, με τον διευθυντή του Fanela Club, Έκτορα Σακαλόγλου. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις προοπτικές της συνεργασίας και στη συνέχεια παρακολούθησαν μαζί τη νικηφόρα αναμέτρηση του Απόλλωνα απέναντι στον Ιάλυσο Ρόδου.

