Έφυγε από τη ζωή 17χρονος ποδοσφαιριστής από ανακοπή

Σοκ έχει προκαλέσει σε ολόκληρη την κοινότητα του τοπικού ποδοσφαίρου ο χαμός του νεαρού Γιώργου, μετά από ανακοπή.

Βαρύ πένθος επικρατεί στο χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, καθώς έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 17 ετών, ο Γιώργος, ένας νέος αθλητής με λαμπρό όνειρο και μέλλον.

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή με ανάρτηση στα social ο Ηλυσιακός, ομάδα που αγωνίστηκε ο νεαρός ποδοσφαιριστής πριν παραχωρηθεί ως δανεικός στον Π.Α.Σ Γαλατσίου.

Η ανακοίνωση:

Καλό ταξίδι, Γιώργο…

Η οικογένεια του Ηλυσιακού αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Γιώργο, ένα νέο παιδί μόλις 17 ετών, που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας και στη συνέχεια παραχωρήθηκε ως δανεικός στον Π.Α.Σ. Γαλάτσι.

Είναι δύσκολο να βρεις λόγια μπροστά σε μια τόσο άδικη απώλεια, όταν μια ζωή γεμάτη όνειρα και προοπτικές χάνεται τόσο νωρίς.

Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του, καθώς και στην οικογένεια του Π.Α.Σ. Γαλάτσι, που βιώνει αυτή τη μεγάλη απώλεια.

Καλό ταξίδι, Γιώργο. Θα σε θυμόμαστε πάντα.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια.