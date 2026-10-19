Με ισπανική αύρα, η Socca Euskadi ανέβηκε στον θρόνο του TUI Socca Champions League

H Socca Euskadi κατέκτησε το TUI Socca Champions League επικρατώντας 4-2 της Aldach 442 στον τελικό που έγινε στο Ρέθυμνο.

Και το όνομα αυτής, SOCCA Euskadi! Μετά το repeat της κροατικής Victory Vrsar και την περυσινή επικράτηση της πολωνικής MXC Mobile Ochota Warszawa, σήμανε η ώρα της ομάδας από το Μπιλμπάο που αναρριχήθηκε στον θρόνο του ΤUI Socca Champions League η αυλαία του οποίου έπεσε μέσα σε φαντασμαγορική ατμόσφαιρα χθες το βράδυ στο γήπεδο της Σοχώρας στο Ρέθυμνο.



Οι Βάσκοι εμπλούτισαν ακόμη περισσότερο το διεθνές παλμαρέ του ισπανικού ποδοσφαίρου, καθώς η Εθνική ομάδα της χώρας στο ποδόσφαιρο 11x11 έχει κυριαρχήσει στις τρεις από τις τελευταίες τέσσερις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις: στο UEFA Nations League του 2023, στο Euro του 2024 και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026!



Στον συγκλονιστικό και υψηλού επιπέδου τελικό της διοργάνωσης, απέναντι στην πολωνική Aldach 442, η Socca Euskadi επιβλήθηκε με 4-2 καθώς προηγήθηκε με 2-0, ισοφαρίσθηκε σε 2-2 και εν συνεχεία πέτυχε άλλα δυο γκολ για να σφραγίσει τον θρίαμβο της.



Στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο η Μαγκουφάνα έριξε στο κανναβάτσο την ιρλανδική DB Friends με 1-0 και κατήγαγε τη μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικής ομάδας στα χρονικά του θεσμού.



Η ομάδα από την Πεύκη βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση της στον τελικό και τη διεκδίκηση του τροπαίου, αλλά στον δραματικό ημιτελικό ηττήθηκε από την Aldach 442 στα πέναλτι με 2-1 (σκορ κανονικής διάρκειας 1-1).



Στον άλλο ημιτελικό οι μετέπειτα πρωταθλητές Βάσκοι επικράτησαν απέναντι στους DB Friends με 5-1.



Πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο Markel Carcia Etxebarrieta της πρωταθλήτριας Socca Euskadi, πρώτος σκόρερ (με 13 γκολ) ο Denis Ivanov της βουλγαρικής Red Fire και καλύτερος τερματοφύλακας ο Krystian Stanecki από την πολωνική Aldach 442.



Η Cevabdzinica Specijal από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη κατέκτησε τον τίτλο στο «μονοπάτι» του Conference Tournament, νικώντας στον τελικό την πολωνική Maciejkowice με 2-1, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η βουλγαρική AFK Voivodite η οποία επιβλήθηκε της AFC Legion από τη Μάλτα με 4-3.



Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι δυο νεοπαγείς διοργανώσεις που ενσωματώθηκαν στο φεστιβάλ του μίνι ποδοσφαίρου, το οποίο φιλοξενείται στο Ρέθυμνο και αφορούν τις μικρές και αναπτυξιακές ηλικίες.



Στο Diamonds Cup κάτω των 12 ετών πρώτευσαν οι Vikings από τη Γεωργία οι οποίοι στον τελικό επιβλήθηκαν του Αστέρα Ρεθύμνου με 2-1, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Πυρρίχιος Ασπροπύργου με τη νίκη του απέναντι στον Δία Πατρών με 5-3.



Στην κατηγορία κάτω των 10 ετών πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η κινεζική Dreamer Team η οποία στον τελικό έριξε στο κανναβάτσο τη Dinamo Batumi με 4-2 και τρίτος κατατάχθηκε ο Πυρρίχιος Ασπροπύργου επικρατώντας του Απόλλωνα Χανίων με 4-3.



Τις απονομές στις ομάδες οι οποίες κατέκτησαν τα μετάλλια και στους ποδοσφαιριστές που διακρίθηκαν πραγματοποίησαν ο εμβληματικός παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής, πρωταθλητής Ευρώπης και πρεσβευτής του Socca Άγγελος Χαριστέας, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης X. Μαρινάκης, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης Νίκος Προβιάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των διοργανώσεων Θάνος Παπαδόπουλος και η Υπεύθυνη Εκδηλώσεων της ISF Τζούλια Κόλτερ.



Μετά την ολοκλήρωση του TUI Socca Champions League, η σκυτάλη περνάει στο Socca Aegean Cup, που διεξάγεται τη Δευτέρα και την Τρίτη (19 και 20 Οκτωβρίου) επίσης στο γήπεδο της Σοχώρας στο Ρέθυμνο, με τη συμμετοχή τεσσάρων εθνικών ομάδων στους άνδρες (Ελλάδα, Κροατία, Σερβία, Γεωργία) και τεσσάρων στις γυναίκες (Ελλάδα, Γερμανία, Πολωνία, Λίβανος).



Τα αποτελέσματα των αγώνων που διεξήχθησαν το πρωί της Δευτέρας στο πλαίσιο του SOCCA Aegean Cup έχουν ως εξής



Τουρνουά Ανδρών: Κροατία-Ελλάδα 2-0, Γεωργία-Σερβία 5-2.

Τουρνουά Γυναικών: Γερμανία-Ελλάδα 1-0, Πολωνία-Λίβανος 9-1.



Όλες οι διοργανώσεις διεξάγονται με την ευθύνη της Διεθνούς Ομοσπονδίας (International Socca Federation) και με την αιγίδα και την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Δήμου Ρεθύμνης και της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ.



Προς τούτο, η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμώς την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μαίρη Λιονή, τον Δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργη Χ. Μαρινάκη, τον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Νίκο Φιορεντίνο και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης Νίκο Προβιά για τη διαχρονική υποστήριξη τους.