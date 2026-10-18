Δεν ξανάγινε: Διακοπήκε ματς στην Κοζάνη με 0-8 ημίχρονο, ποδοσφαιριστές να αποχωρούν και... συνέχεια στο Αστυνομικό Τμήμα!

Απίθανα πράγματα στην αναμέτρηση της γηπεδούχου Φ.Σ Κοζάνης με τον Πανατολικό, το οποίο διακόπηκε στο ημίχρονο με το σκορ στο 0-8 και παίκτες να αποχωρούν από το γήπεδο!

Η εν λόγω αναμέτρηση διεξήχθη για την 3η αγωνιστική της 1ης κατηγορίας στην Ε.Π.Σ. Κοζάνης. Με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και ενώ η ομάδα του Πανατολικού ήταν μπροστά στο σκορ με 0-8, ακολούθησαν αψιμαχίες μεταξύ των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί η αστυνομία στο ΔΑΚ Κοζάνης. Στο γενικό μπάχαλο αποχώρησαν κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές της Κοζάνης, προφανώς υπό το βάρος του ταπεινωτικού αποτελέσματος, με το ματς να διακόπτεται οριστικά και συνεχίζεται στο Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης, εκεί που βρέθηκαν άνθρωποι και των δύο ομάδων!