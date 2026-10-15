Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου γράφει στο blog του στο Gazzetta για ένα άτυπο και χαμένο κάπου στο χρονοντούλαπο ρεκόρ του Νίκολιτς που οδεύει προς την κατάρρευσή του.

Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της θερινής προετοιμασίας το 2025, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε πει σε πηγαδάκι με τους δημοσιογράφους ότι «δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που έχω ηττηθεί σε δύο σερί επίσημα παιχνίδια».

Θεωρητικά του συνέβη πέρυσι στο πρωτάθλημα, στα κατά σειρά ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, ωστόσο ενδιάμεσα η ΑΕΚ είχε συντρίψει με 6-0 την Αμπερντίν, άρα επί της ουσίας δεν μετράει. Σήμερα, με το πρόγραμμα που έχει μπροστά της η ΑΕΚ, το να επαναληφθεί αυτό που.... κάποτε είχε πάθει, είναι πλέον πολύ λογικό. Και παρόλο που μιλάμε για το Champions League, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Ό,τι έγινε με τη Σαχτάρ έχει καταγραφεί και αναλυθεί από ειδικούς και μη, αφού το διαδίκτυο και τα σόσιαλ δεν αφήνουν τίποτα ασχολίαστο. Εκείνο που μένει είναι ότι το ματς της ερχόμενης Τρίτης στο Έτιχαντ θα είχε μικρότερη σημασία, αν η ομάδα είχε πάρει αποτέλεσμα με τους Ουκρανούς. Δεν μιλώ απαραίτητα για νίκη. Η ισοπαλία, με βάση την εικόνα, τις ευκαιρίες και την ανταπόκριση στην πρόκληση, ήταν το λιγότερο που άξιζε η ΑΕΚ.

Σε αυτό το επίπεδο όμως η τιμωρία είναι μόνιμα αυστηρή. Όταν δεν σου αρέσει μια αλλαγή και περπατάς αντί να βγεις τρέχοντας, όπως προστάζει ο κανονισμός, το πληρώνει η ομάδα. Το ίδιο ισχύει όταν δέχεσαι γκολ με μια αντίδραση που, κακά τα ψέματα, δεν επιτρέπεται να έχει τόσο αφελώς ο τερματοφύλακας μιας ομάδας που παλεύει για βαθμούς στο κορυφαίο διασυλλογικό επίπεδο. Σύμφωνοι, άνθρωποι είναι, λάθη κάνουν... Μόνο που εδώ πληρώνονται πολλαπλάσια και όχι ατομικά.

Το τρίτο γκολ δεν το βάζω καν στην κουβέντα, γιατί η απογοήτευση είχε πια κυριεύσει τους πάντες. Για το πρώτο γκολ, που ήρθε από το πέναλτι (ορθώς δόθηκε, κατά τη γνώμη μου), μπορώ όμως να μιλήσω. Της συνέβη σε μια στιγμή που η ΑΕΚ θα έπρεπε να είναι λιγότερο ενθουσιώδης στη διαχείριση του 1-0.

Έπρεπε να βγάλει το ημίχρονο με ελεγχόμενο ρυθμό. Αντίθετα, παρασύρθηκε από το μομέντουμ και, αντί να χαμηλώσει τις ταχύτητες, ήταν σαν να πάτησε γκάζι ψάχνοντας το δεύτερο. Η διαχείριση του δεύτερου ημιχρόνου θα ήταν διαφορετική, αν η ομάδα είχε πάει στα αποδυτήρια προηγούμενη στο σκορ. Όσα ακολούθησαν τα ξέρουμε. Η ευκαιρία χάθηκε. Το μάθημα όμως πάρθηκε;

Η Σίτι, ο φόβος και ο ρεαλισμός

Απέναντι στη Σίτι του Χάαλαντ το ζητούμενο δεν είναι η νίκη, όπως ήταν ξεκάθαρα πριν από τον αγώνα με τη Σαχτάρ. Αν είμαστε ρεαλιστές, ο στόχος πρέπει να είναι πώς θα μπει φρένο στην παρέα του Μάντσεστερ. Είναι πληγωμένη από παντού, δικαστικά στην Αγγλία και αγωνιστικά από την Παρί, και δεν πρέπει να βρει πατήματα για να περάσει πάνω από την ΑΕΚ σαν τρένο. Ας το κάνει με την Ίπσουιτς βρε αδερφέ...

Ναι, το ακούω ότι ο φόβος δεν γίνεται να είναι οδηγός. Οδηγός όμως πρέπει να είναι η αντίληψη της πραγματικότητας, η σύνεση και ένα σχέδιο που θα στηριχθεί σε κανόνες ανταπόκρισης στο υπερ-ταλέντο του αντιπάλου. Όσοι πιστεύουν ότι αυτό είναι υποχωρητικότητα κάνουν λάθος. Είναι ο μόνος τρόπος να μείνεις όρθιος για να παίξεις το ματς που θέλεις.

Έχει αποδειχθεί ότι σε αυτό το επίπεδο η απόσταση ανάμεσα σε μια ικανοποιητική βραδιά, με ένα μπράβο και ένα χτύπημα στην πλάτη, και σε μια επίπονη ισοπέδωση δεν είναι καθόλου μεγάλη. Λεπτομέρειες χωρίζουν τη μία πλευρά από την άλλη.

Το πιο πιθανό σενάριο είναι να επιστρέψει η ΑΕΚ στην Ελλάδα με δύο ήττες επί αγγλικού εδάφους και ο Νίκολιτς να ψάχνει τα κιτάπια του για το πότε του έχει συμβεί ξανά. Αν είναι έτσι, τότε ας συμβεί με τον πιο ανώδυνο τρόπο που γίνεται και όχι με τον οδυνηρό.

Θα μου πείτε, τι κινδυνολογία είναι τούτη; Θα απαντήσω ότι είναι ρεαλισμός. Μπροστά μου βλέπω ένα πρόγραμμα που, μετά τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια, φέρνει την Ένωση κατά σειρά απέναντι σε ΠΑΟΚ, ΠΑΟ και Ρεάλ Μαδρίτης.

Σε ένα τέτοιο σερί αγώνων Champions League, οι δύο συνεχόμενες ήττες δεν είναι δυστύχημα. Είναι ο κανόνας που περιμένει στη γωνία και ο Νίκολιτς το γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα. Το ζητούμενο είναι να μην υπάρξουν δύο συνεχόμενες ξανά όταν η ομάδα επαναπατριστεί. Αυτό, δύσκολα θα το επιτρέψει…