ΠΑΟΚ με όσους μπορούν να κάνουν πρωταθλητισμό…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για την επόμενη μέρα του Δικεφάλου έπειτα από τη σφαλιάρα της Καλαμάτας και όσα αναμένονται από τον προπονητή της ομάδας και όχι μόνο.

Μέχρι την Κυριακή δύο στους τρεις ΠΑΟΚτσήδες πίστευαν ότι ο ΠΑΟΚ του Λίσι με αυτό το ρόστερ μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα το οποίο μπήκε σαν στόχος. Από τη Δευτέρα και μετά όλοι είναι από ανεπαρκείς έως άχρηστοι…

Το μόνιμο και πολύ μεγάλο λάθος: Θεωρούμε ότι η ομάδα μας είναι αυτό που έδειξε στο τελευταίο της παιχνίδι! Άρα…. Ο ΠΑΟΚ που πιστεύαμε ότι μπορεί να πάρει πρωτάθλημα, είναι τώρα αυτό το άνευρο, απροετοίμαστο, ντροπιαστικό πράγμα που κατέβηκε (;) στο γήπεδο με την Καλαμάτα… Ας σοβαρευτούμε…

Μόνο σε….χωριά θα τολμούσε κάποιος τη δεδομένη στιγμή να ψελλίσει κάτι περί… θέματος προπονητή στον ΠΑΟΚ. Αφήστε έξω τους άσχετους με την ΠΑΟΚτσήδικη πραγματικότητα ή όσους έχουν κάνει επάγγελμα την προσπάθεια δημιουργίας προβλημάτων σε μία «οικογένεια» που δε χρειάζεται κι άλλους… Τα δημιουργεί από μόνη της… Κλείνει το κεφάλαιο… θέμα προπονητή για να ασχοληθούμε με κάτι πιο σοβαρό.

Ο ΠΑΟΚ ως ομάδα ΔΕΝ είναι αυτό το… έκτρωμα, αυτή η ποδοσφαιρική ντροπή που έπαιξε (;) με την Καλαμάτα. Ποιος είναι ακριβώς ο ΠΑΟΚ, ΚΑΝΕΙΣ δεν ξέρει. Το ψάχνουμε και περιμένουμε κάτι να σταθεροποιηθεί σε απόδοση και ταυτότητα ώστε να μην έχουμε αμφιβολία ή αγωνία τι… πράγμα θα δούμε την επόμενη Κυριακή. Αν μάλιστα κάποια στιγμή ο Λίσι αποφασίσει να μιλήσει καλύτερα στις δημόσιες τοποθετήσεις του και σε μία γλώσσα που θα χρησιμοποιεί περισσότερες από 100 λέξεις, τότε θα είναι όλα πιο εύκολα στην κατανόηση του σχεδίου του.

ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΣΑΒΒΙΔΗ!

Το σοκαριστικό είναι ότι έπειτα από τρία καλούτσικα ματς πριν τη διακοπή και ενώ μέσα στο 20μερο τέθηκε πολλές φορές το θέμα… πρωταθλητισμός, όταν ήρθε η ώρα οι παίκτες και ο προπονητής μέσα στο γήπεδο να δώσουν μία ποδοσφαιρική απάντηση τι μπορούν και τι δεν μπορούν, αυτοί εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα για να μην γράψω κάτι πιο βαρύ!

Κανένα νεύρο! Απίστευτη απάθεια! Πάντα δεύτεροι στην μπάλα! Έκαναν την Καλαμάτα των 5-6-7 εκατομμυρίων να φαίνεται σαν Μπαρτσελόνα που παίζει με ερασιτέχνες οι οποίοι περίμεναν το τέλος για να μην… «φάνε» πέντε! Έτσι δεν είναι; Και όλα αυτά ΑΚΡΙΒΩΣ μετά από 2-3 φορές που ο ιδιοκτήτης τους ζήτησε να δείξουν πόσο πολύ πιστεύουν στο πρωτάθλημα! Και τι του έδειξαν;

Προσέξτε: Ο Σαββίδης τους ζήτησε ένα πράγμα τόσες πολλές φορές και εκείνοι μπήκαν στο γήπεδο χωρίς καμία διάθεση για μάχη!

Εννοείται ότι όταν ΟΛΑ δεν λειτουργούν σε ένα σύνολο και όταν υπάρχει αγωνιστικό, τακτικό, πνευματικό πρόβλημα, ο προπονητής έχει την ευθύνη. Δεν γίνεται να μην πάει τίποτα καλά και μόνο 1-2 παίκτες να δικαιολογούν την παρουσία τους. Τακτικά δεν πέρασε όσα ζητούσε. Πνευματικά όμως οι παίκτες δεν είναι υπόλογοι στον Λίσι, αλλά στον ίδιο τον Σαββίδη μια και εκείνος συμμετείχε σε αυτή την προετοιμασία πολλές φορές μέσα στο τελευταίο διάστημα.

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Πάνω από 100 φορές όλο το καλοκαίρι και ενώ όλοι περίμεναν μόνο τις μεταγραφές, έγραψα ότι για τον ΠΑΟΚ πάνω απ όλα μετράει τι ομάδα θα φτιάξει και πως θα δεθεί το γκρουπ. Οι 15 παλιοί, οι 12 νέοι, οι 17 που λήγουν τα συμβόλαια, όσοι νιώθουν, όσοι μαθαίνουν τι είναι ΠΑΟΚ και ελληνικό πρωτάθλημα, νέος προπονητής, νέος αθλητικός και τεχνικός διευθυντής. Όσοι «έμαθαν» το ποδόσφαιρο στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, θεωρούν ότι το μόνο που χρειάζεται είναι 10-15 πολύ καλοί παίκτες.

ΔΟΥΛΕΙΑ!

ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΚΡΟΥΠ!

Χωρίς δουλειά οι 11 καλύτεροι παίκτες στον κόσμο ΔΕΝ θα κάνουν καλή ομάδα.

Έγινε ο τι έγινε μέχρι τώρα. Το σίγουρο είναι ότι:

- Ο Λίσι συνεχίζει την προσπάθειά του να κάνει ομάδα

- Ο Μάτος και ο Βιειρίνια συνεχίζουν να προσπαθούν για να φτιάξουν και αυτοί ένα υγιές γκρουπ

- Ο ΠΑΟΚ δεν αλλάζει στόχους

Άρα… Το ΜΟΝΟ που μπορεί να αλλάξει είναι ο κορμός παικτών που θα δείξουν ικανοί να ανταποκριθούν στους στόχους. Ο κορμός που αρχικά θα γίνει ομάδα και θα αποτελέσει ένα δεμένο γκρουπ για να επιχειρήσει τον πρωταθλητισμό. Εκείνοι κρίνονται κάθε μέρα πολύ-πολύ περισσότερο μέχρι να βρεθούν οι 14-15-16 καταλληλότεροι να υπηρετήσουν το σχέδιο για να κάνει ο ΠΑΟΚ ομάδα και να διεκδικήσει τους στόχους του. Η προσπάθεια ξεκίνησε ήδη…

- Κόντρα στον δυσκολοκατάβλητο Ηρακλή, ο ΠΑΟΚ θα αντιδράσει. Όλοι το ξέρουν. Δεν αρκεί όμως. Σταθερότητα χρειάζεται και διάρκεια στη συνέχεια…

- Όποιος πιστεύει ότι στο ποδόσφαιρο και σε μία μεταγραφική περίοδο πιάνει πάνω από το 50-60% των παικτών που έρχονται, είναι αλλού… Αλήθεια; Σε αυτόν τον ΠΑΟΚ που τελείωσε μεταγραφές τον Σεπτέμβριο, ποιος κάνει τον Οκτώβριο μεταγραφικό απολογισμό;

- Ο Σαββίδης γιατί στους παίκτες μιλούσε συνέχεια για πρωταθλητισμό και στα διοικητικά στελέχη για ενότητα; Ενωμένοι δεν είναι όλοι τους γύρω από έναν κοινό στόχο; Ο ένας δε θέλει να πετύχει ο άλλος για να πάει καλά και ο ΠΑΟΚ; Γιατί τους μιλάει συνέχεια για ενότητα άραγε;

* Έξω και αυτή την αγωνιστική ο διαιτητής Πολυχρόνης μετά την παρουσία του στο Βόλος-ΑΕΚ! Πότε θα επιστρέψει άραγε;