Λογαριασμός στο X δημιούργησε ένα επικό AI βίντεο με... κλοπή της Χρυσής Μπάλας και κυνηγητό μεταξύ των φαβορί για να την κατακτήσουν.

Βρισκόμαστε σχεδόν δυο εβδομάδες πριν την απονομή της φετινής Χρυσής Μπάλας, του κορυφαίου ατομικού βραβείου στο ποδόσφαιρο και ήδη η αγωνία χτυπάει... κόκκινο αναφορικά με τον νικητή.

Χάρι Κέιν, Λαμίν Γιαμάλ, Κιλιάν Μπαπέ, Ουσμάν Ντεμπελέ, Ρόδρι, Λιονέλ Μέσι και αρκετοί ακόμη ελπίζουν, ο καθένας ξεχωριστά να είναι εκείνος που θα ακούσει το όνομά του το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου στο Λονδίνο και συγκεκριμένα το London Palladium, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 70 χρόνια του θεσμού.

Το France Football που διοργανώνει την όλη διαδικασία προσπαθεί έτσι ώστε ο νικητής να μην αποκαλυφθεί έως τότε, όμως μια σελίδα στο Χ το πήγε ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας ένα επικό ΑΙ βίντεο με την... κλοπή του βραβείου! Όπως θα δείτε παρακάτω, κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης του νικητή από τον Ντιντιέ Ντρογκμπά, τα φώτα σβήνουν και η Χρυσή Μπάλα εξαφανίζεται.

Οι ποδοσφαιριστές τρέχουν να πιάσουν τον κλέφτη που είναι ο Μπαπέ, με το βίντεο να έχει φοβερό φινάλε, τη συμμετοχή του Μέσι σε ρόλο οδηγού λεωφορείου, τον Τζακ Γκρίλις να τα πίνει σε παμπ και τον Βινίσιους Τζούνιορ να προσπαθήσει να πείσει πως όντως είναι αυτός!