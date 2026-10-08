Μαραντόνα: Ποινή φυλάκισης 12 ετών ζητά η εισαγγελία για τον προσωπικό του γιατρό

Την επιβολή ποινής κάθειρξης 12 ετών στον προσωπικό γιατρό του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, Λεοπόλδο Λούκε, ζήτησε η εισαγγελία της Αργεντινής, στο πλαίσιο της δίκης για τις συνθήκες θανάτου του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Νέα εξέλιξη στη δικαστική υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, καθώς η εισαγγελία της Αργεντινής ζήτησε την επιβολή ποινής κάθειρξης 12 ετών στον προσωπικό του γιατρό, Λεοπόλδο Λούκε. Ο νευροχειρουργός αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, με τις εισαγγελικές αρχές να ζητούν παράλληλα τη δεκαετή απαγόρευση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

Για την ίδια κατηγορία, οι εισαγγελικές αρχές εισηγήθηκαν ποινή κάθειρξης δέκα ετών και ισόχρονη επαγγελματική απαγόρευση για τη Νάνσι Φορλίνι, υπεύθυνη συντονισμού της κατ' οίκον φροντίδας της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών υγείας Swiss Medical. Αντίστοιχα, για την ψυχίατρο Αγκουστίνα Κοσάτσοφ ζητήθηκαν οκτώ χρόνια κάθειρξης και δέκα χρόνια απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλματός της.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους εμπλεκομένους, η εισαγγελία πρότεινε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και δεκαετή επαγγελματική απαγόρευση για τον ψυχολόγο Κάρλος Ντίας. Για τον επικεφαλής των νοσηλευτών Μαριάνο Περόνι και τον νοσηλευτή Ρικάρντο Αλμιρόν ζητήθηκαν ποινές φυλάκισης τεσσάρων ετών και οκταετής απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος. Και οι τρεις αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Η βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο κατηγορίες έγκειται στο ότι η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο προϋποθέτει πως ο δράστης γνώριζε ότι οι πράξεις ή οι παραλείψεις του μπορούσαν να οδηγήσουν στον θάνατο, αλλά αποδέχθηκε αυτόν τον κίνδυνο.

Αντίθετα, οι εισαγγελείς ζήτησαν την αθώωση του παθολόγου Πέδρο Ντι Σπάνια, ο οποίος είχε εξετάσει τον Μαραντόνα μόλις μία φορά. Σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση, ο συγκεκριμένος γιατρός δεν είχε την αρμοδιότητα ούτε τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων σχετικά με την πορεία της θεραπείας του Αργεντινού.

«Τον εγκατέλειψαν στην τύχη του»

Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έφυγε από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου 2020, ενώ βρισκόταν υπό κατ' οίκον ιατρική παρακολούθηση. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Πατρίσιο Φεράρι, οι έξι κατηγορούμενοι για τους οποίους ζητήθηκε καταδίκη παραβίασαν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, προχώρησαν σε ενέργειες αντίθετες με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και παρέλειψαν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας του. Όπως υποστήριξε χαρακτηριστικά, οι εμπλεκόμενοι άφησαν τον Μαραντόνα ουσιαστικά αβοήθητο, εγκαταλείποντάς τον στην τύχη του. Κατά τις τελικές αγορεύσεις τους, οι εισαγγελείς περιέγραψαν την ιατρική φροντίδα του Αργεντινού ως μια χαοτική διαδικασία, με δύο διαφορετικά κέντρα λήψης αποφάσεων και δύο ανεξάρτητους διαύλους ενημέρωσης, που είχαν ως κοινό χαρακτηριστικό την πλήρη έλλειψη οργάνωσης.