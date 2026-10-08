Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν ενημέρωσε πως είναι αποφασισμένος να διεκδικίσει εκ νέου την επανεκλογή του ως πρόεδρος της UEFA.

Κατά τη διάρκεια μίας συνάντησης στο Βερολίνο, ανάμεσα στους επικεφαλείς των εθνικών ομοσπονδιών, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ανακοίνωσε πως σκοπεύει να διεκδικήσει την επανεκλογή του.

«Θέλω να ευχαριστήσω τις εθνικές ομοσπονδίες για την εμπιστοσύνη τους. Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίσαμε εξαιρετικές προκλήσεις και τις αντιμετωπίσαμε ως μία ομάδα.

Υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο μπροστά μας και, ως εκ τούτου, αποδέχθηκα το αίτημά τους. Η φιλοδοξία μου παραμένει η ίδια: να κρατήσουμε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ενωμένο, να κάνουμε το άθλημά μας ισχυρότερο και να παραδώσουμε μια UEFA έτοιμη για την επόμενη γενιά», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του.

Ο Σλοβένος, εξελέγη για πρώτη φορά το 2016 και στο επόμενο Συνέδριο της UEFA στην Αστάνα του Καζακστάν, θα είναι έτοιμος να διεκδίσει την τέταρτη θητεία του στην προεδρία, μέχρι και το 2031.