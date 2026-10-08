UEFA: Αποφασισμένος ο Τσέφεριν να διεκδικήσει και τέταρτη θητεία ως πρόεδρος
Κατά τη διάρκεια μίας συνάντησης στο Βερολίνο, ανάμεσα στους επικεφαλείς των εθνικών ομοσπονδιών, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ανακοίνωσε πως σκοπεύει να διεκδικήσει την επανεκλογή του.
«Θέλω να ευχαριστήσω τις εθνικές ομοσπονδίες για την εμπιστοσύνη τους. Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίσαμε εξαιρετικές προκλήσεις και τις αντιμετωπίσαμε ως μία ομάδα.
Υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο μπροστά μας και, ως εκ τούτου, αποδέχθηκα το αίτημά τους. Η φιλοδοξία μου παραμένει η ίδια: να κρατήσουμε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ενωμένο, να κάνουμε το άθλημά μας ισχυρότερο και να παραδώσουμε μια UEFA έτοιμη για την επόμενη γενιά», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του.
Ο Σλοβένος, εξελέγη για πρώτη φορά το 2016 και στο επόμενο Συνέδριο της UEFA στην Αστάνα του Καζακστάν, θα είναι έτοιμος να διεκδίσει την τέταρτη θητεία του στην προεδρία, μέχρι και το 2031.
Ceferin: “I want to thank the national associations for their trust. We have faced extraordinary challenges over the past years, and we have faced them as one team. “There is still important work ahead, and I have therefore accepted their request [to stand again]. “My ambition remains the same: to keep European football united, make our game stronger and leave UEFA ready for the next generation. “I am also deeply grateful to my family. This decision asks a great deal of them too, and I could not have taken it without their understanding and support”.— Ben Jacobs (@JacobsBen) October 8, 2026
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