Βουλγαρία: Τι κρύβεται πίσω από τη δολοφονία του προέδρου της Μπότεφ;

Αναστάτωση φέρεται να επικρατεί στους κόλπους του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, καθώς ο Σλάβτσο Μέγκεροφ, κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Ιλιάν Φιλίποφ, ενδέχεται να προχωρήσει σε αποκαλύψεις για κυκλώματα παράνομου στοιχηματισμού και χειραγωγημένων αγώνων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βουλγαρικής εφημερίδας «standartnews», που επικαλείται πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, αρκετοί ισχυροί παράγοντες του ποδοσφαίρου ανησυχούν έντονα για το ενδεχόμενο ο Μέγκεροφ να αποκαλύψει ενώπιον της Δικαιοσύνης πρόσωπα, διαδρομές χρημάτων και μηχανισμούς που συνδέονται με το παράνομο στοίχημα.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι, ήδη από τη στιγμή της σύλληψής του, οι ανακριτικές αρχές φέρονται να άσκησαν πιέσεις στον κατηγορούμενο προκειμένου να συνεργαστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ευνοϊκότερης ποινικής μεταχείρισης εφόσον δώσει ουσιαστικές πληροφορίες για τη δράση των συγκεκριμένων κυκλωμάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες των ερευνητών για την οικονομική κατάσταση του Μέγκεροφ. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο κατηγορούμενος φέρεται να διαθέτει σημαντική οικονομική επιφάνεια, ενώ ο ίδιος συμμετείχε σε παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες. Οι αρχές εξετάζουν κατά πόσο οι οικονομικές συναλλαγές του συνδέονται με ένα ευρύτερο δίκτυο παράνομων στοιχημάτων και πιθανής χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Μάλιστα, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, η δολοφονία του Φιλίποφ ενδέχεται να σχετίζεται με τον αγώνα ανάμεσα στη Βουλγαρία και την Εσθονία. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για τα ποσά που ενδεχομένως πονταρίστηκαν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ούτε έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ότι ο αγώνας συνδέεται με το έγκλημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας, ο Ιλιάν Φιλίποφ φέρεται να είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στον Μέγκεροφ, στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών φέρεται να διαδραμάτισε η σύντροφος του θύματος, η οποία αναγνώρισε τον κατηγορούμενο, καθώς υποστήριξε ότι τον είχε δει λίγο πριν από τη δολοφονία. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εξέτασαν υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, διακρίνεται ο Μέγκεροφ να απομακρύνεται από τον τόπο του εγκλήματος.

Η επίσημη εκδοχή της Εισαγγελίας και τα ανοιχτά ερωτήματα

Η βουλγαρική Εισαγγελία προσδιορίζει ως πιθανό κίνητρο της δολοφονίας τις ανεπίλυτες οικονομικές διαφορές που σχετίζονται με δραστηριότητες παράνομου στοιχηματισμού. Ως βασική εκδοχή εξετάζεται η ύπαρξη προσωπικών οικονομικών διαφορών μεταξύ των εμπλεκομένων, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται άλλες προεκτάσεις της υπόθεσης. Το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκιση του Μέγκεροφ, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση όσο συνεχίζονται οι έρευνες.

Παράλληλα, οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων προσώπων, επιχειρώντας να διαπιστώσουν εάν η δολοφονία αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό ή συνδέεται με ένα ευρύτερο πλέγμα οικονομικών συμφερόντων γύρω από τον παράνομο στοιχηματισμό.