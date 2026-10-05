Οι παίκτες και ο σύλλογος της Αμφιάλης δεν ξέχασαν τον αδικοχαμένο φίλαθλο του Εθνικού, Κώστα Κατσούλη, που απεβίωσε έχοντας δεχθεί επίθεση σε αγώνα με τον Ηρόδοτο.

Ο Κώστας Κατσούλης είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στα 46 του χρόνια στο γήπεδο του Ηροδότου τον Σεπτέμβριο του 2014. Ένας φίλαθλος του Εθνικού που είχε δεχθεί επίθεση στο περιθώριο του αγώνα με τον Ηρόδοτο.

Ο εν λόγω φίλαθλος είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά την επίθεση που δέχτηκε από οπαδούς του Ηροδότου στο γήπεδο της νέας Αλικαρνασσού στις 14 Σεπτεμβρίου 2014, λίγο πριν από τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής. Τελικώς ο Κατσούλης υπέκυψε στα τραύματά του στις 29 Σεπτεμβρίου στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας, όπου είχε μεταφερθεί.

Ερχόμενοι στο σήμερα η ομάδα της Αμφιάλης θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του. Άφησε μερικά λουλούδια για εκείνον με τον κόσμο στις εξέδρες να χειροκροτά και να φωνάζει «μπράβο μάγκες».