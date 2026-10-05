Ένα πράγμα πρέπει να κρατήσουμε από το ταξίδι αυτής της φουρνιάς και δεν αφορά την πρόκριση

Ο Νότης Χάλαρης προτιμά να γράψει στο Gazzetta για την Εθνική Ελπίδων πριν την τελική έκβαση των προκριματικών του EURO U21 για έναν συγκεκριμένο λόγο.

Ήταν 9 Σεπτεμβρίου του 2025 όταν ξεκίνησε το ταξίδι της Εθνικής Ελπίδων στα προκριματικά του EURO U21 του 2027, ως φιλοξενούμενη από την αντίστοιχη ομάδα της Μάλτας. Εκείνη η νίκη με 5-0 είχε ένα μεγάλο μελανό σημείο που δεν ήταν άλλο από τον σοβαρό τραυματισμό του Θεοφάνη Μπακούλα, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού και έμεινε για μεγάλο διάστημα εκτός.

Αν κάποιος έλεγε τότε ότι θα φτάναμε στο σήμερα, έναν χρόνο μετά, και αυτή η ομάδα θα διεκδικούσε την απευθείας πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης, σίγουρα δεν θα τον έλεγες τρελό. Δεν θα έλεγες ότι είναι απίθανο. Δεν θα το σκεφτόσουν αν κάποιος είχε δει τη δουλειά που είχε γίνει στα περασμένα προκριματικά όπου μεταξύ άλλων είχε έρθει η νίκη με την Πορτογαλία και η απόδειξη ότι μπορούσαμε κάτι παραπάνω από την Κροατία.

Παρά την αλλαγή προπονητή, ο Γιάννης Ταουσιάνης διαδέχθηκε άριστα το έργο του Νίκου Παπαδόπουλου και δεν το διατήρησε σε υψηλό επίπεδο αλλά το πήγε και ένα βήμα παρακάτω. Απόδειξη εκείνο το ιστορικό διπλό στην έδρα της Γερμανίας (3-2). Ενός συνόλου όπου ήδη, έναν χρόνο μετά, δύο παίκτες από εκείνη την αποστολή, είναι μέλη στη πρώτη ομάδα.

Και φτάνουμε στο τώρα. Η Ελλάδα φιλοξενείται από τη Β. Ιρλανδία. Θέλει τη νίκη, να πιάσει τους 27 βαθμούς στον όμιλο και μετά... βλέπουμε. Το καθήκον να κάνει πρώτα, που είναι και το πιο σημαντικό για να μπορεί να ελπίζω σε απευθείας πρόκριση και τα κουμπιουτεράκια μπορούν να βγουν μετά. Ωστόσο το νόημα για αυτό το blog είναι λίγο διαφορετικό. Για αυτό και αποφάσισα να το γράψω πριν καν δούμε τι θα γίνει στο Ιταλία-Πολωνία, το οποίο θα δείξει σε μεγάλο βαθμό τι διεκδικεί η χώρα μας στο φινάλε της διαδικασίας.

Εγώ προσωπικά δεν κοιτάω την απευθείας πρόκριση στο EURO U21, ούτε καν την πρόκριση γενικά στη διοργάνωση. Ναι, θα είναι κρίμα αυτή η φουρνιά να μην πάει σε τελική φάση. Ναι, θεωρώ ότι μπορούν και να πάνε αλλά και να είναι άκρως ανταγωνιστικοί. Όμως η ουσία κρύβεται στο ταλέντο που υπάρχει.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία των προκριματικών, εγώ ξεχώρισα το πόσο ταλέντο υπάρχει στον προθάλαμο της πρώτης ομάδας. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό πρέπει να μας νοιάζει. Πώς σε κάθε γραμμή έχουμε παιδιά που ίσως τα δούμε στην ανδρική ομάδα μέσα στους επόμενους μήνες ή χρόνια. Έχουν όλα τα φώτα για να τα καταφέρουν.

Ο Κλοπ μίλησε για τη «χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου». Που να δει τι έρχεται. Είναι από τις λίγες φορές στον 21ο αιώνα, που η Ελλάδα ελπίζει σε κάτι καλύτερο στο άμεσο μέλλον. Βλέπεις ένα σύνολο που τα δίνει όλα, που έχει αρχή, μέση και τέλος, που έχει ένα σταθερό πλάνο και ξεχειλίζει από πάθος για το εθνόσημο. Πλούσια σε ταλέντο, σε ποιότητα και με παίκτες που όποτε και όπου αγωνιστούν αποκτούν σημαντικό ρόλο στις ομάδες τους.

Είναι κρίμα να πάμε ονομαστικά. Κάθε παιδί που πέρασε από την Εθνική Ελπίδων αυτά τα χρόνια, κάθε μονάδα που βοήθησε στο να χτιστεί αυτή η πορεία, έχει ρόλο σε αυτή την επιτυχία. Γιατί σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ, η επιτυχία δεν είναι να πάμε απλώς στα τελικά ενός EURO αλλά να ανυπομονούμε ήδη να βλέπουμε όλο και περισσότερο φρέσκο «αίμα» να προετοιμάζεται για να μπει στην ανδρική ομάδα.

Αυτό είναι η επιτυχία της Εθνικής Ελπίδων. Ο προθάλαμος για την πρώτη ομάδα που δημιουργεί τους παίκτες του... αύριο. Για αυτό και χρειάζεται τη στήριξη όλων.

Το αν θα περάσουμε απευθείας ή αν θα χρειαστούμε μπαράζ και τι θα γίνει από εκεί και πέρα, θα έχουμε όλο τον χρόνο να τα πούμε την Τετάρτη. Ωστόσο το βασικότερο πράγμα που πρέπει να κρατήσουμε από την Εθνική Ελπίδων είναι αυτό το ταλέντο που έβγαλε μέσα από αυτή τη διαδικασία.

Θυμίζω στα γρήγορα. Από το Ιταλία-Πολωνία απόψε στις 19:15, θέλουμε να μην νικήσουν οι Ιταλοί. Έτσι, θα μείνουν 2οι και με δικό μας διπλό αύριο, περνάμε χωρίς ισοβαθμίες και μπλεξίματα. Αν από την άλλη, νικήσουν οι Ιταλοί, θα περάσουν 1οι και θα πετάξουν στη 2η θέση την Πολωνία. Η διαφορά μας σε περίπτωση ισοβαθμίας αυτή τη στιγμή με τους Πολωνούς είναι 5 γκολ. Οπότε οι Ιταλοί, αν είναι να νικήσουν, ας το κάνουν με 2-3 γκολ διαφορά, ώστε να μπορούμε από την πλευρά μας να καλύψουμε τη διαφορά στον συντελεστή γκολ.

ΥΓ: Ο Μπακούλας μίλησε στο Gazzetta μετά τη νίκη με τη Λετονία και ήταν υπέροχο αυτό που είπε για τον σοβαρό τραυματισμό του. Του έμαθε υπομονή.

ΥΓ2: Το mentality που έχει αυτή η ομάδα είναι απίθανο. Το έχω ξαναπεί. Από τον κόουτς μέχρι τους παίκτες, η πιθανότητα μπαράζ δεν τους λέει κάτι. Είναι πεπεισμένοι ότι θα πάνε στο EURO. Όχι από αλαζονεία αλλά από αυτοπεποίθηση.