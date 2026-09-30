Σε δύσκολη θέση ο Συλαϊδόπουλος: Ο Ρομάνο αποκάλυψε ότι η Ρίο Άβε είναι κοντά στον Βάσκο Σεάμπρα
Η Ρίο Άβε δεν έχει ξεκινήσει καλά τη φετινή σεζόν καθώς μέχρι τη διακοπή μετρά μόλις μία νίκη, μία ισοπαλία και συνολικά πέντε ήττες στις πρώτες επτά αγωνιστικές του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Για αυτόν τον λόγο, ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος βρίσκεται σε δύσκολη θέση όσον αφορά το μέλλον του.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρόμανο, η πορτογαλική ομάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να κλείσει τον 43χρονο προπονητή, Βάσκο Σεάμπρα, ο οποίος βρίσκεται στην Αρούκα και αυτή τη στιγμή έχει 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και ισάριθμες νίκες στο φετινό πρωτάθλημα ενώ βρίσκεται εκεί από τον Οκτώβρη του 2024.
Το γεγονός ότι ο έγκριτος ρεπόρτερ αναφέρει κάτι τέτοιο, αυτομάτως θέτει ακόμα πιο δύσκολη θέση τον Έλληνα προπονητή, εν αναμονή των εξελίξεων.
🚨🇵🇹 EXCL: Rio Ave are closing in on the appointment of Vasco Seabra as new head coach from Arouca. pic.twitter.com/6jwN35pOYT— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2026
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