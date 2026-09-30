Σε δύσκολη θέση ο Συλαϊδόπουλος: Ο Ρομάνο αποκάλυψε ότι η Ρίο Άβε είναι κοντά στον Βάσκο Σεάμπρα

Κοντά στην έξοδο εμφανίζει τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο καθώς αποκάλυψε ότι η Ρίο Άβε δουλεύει την πρόσληψη του 43χρονου Βάσκο Σεάμπρα.

Η Ρίο Άβε δεν έχει ξεκινήσει καλά τη φετινή σεζόν καθώς μέχρι τη διακοπή μετρά μόλις μία νίκη, μία ισοπαλία και συνολικά πέντε ήττες στις πρώτες επτά αγωνιστικές του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Για αυτόν τον λόγο, ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος βρίσκεται σε δύσκολη θέση όσον αφορά το μέλλον του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρόμανο, η πορτογαλική ομάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να κλείσει τον 43χρονο προπονητή, Βάσκο Σεάμπρα, ο οποίος βρίσκεται στην Αρούκα και αυτή τη στιγμή έχει 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και ισάριθμες νίκες στο φετινό πρωτάθλημα ενώ βρίσκεται εκεί από τον Οκτώβρη του 2024.

Το γεγονός ότι ο έγκριτος ρεπόρτερ αναφέρει κάτι τέτοιο, αυτομάτως θέτει ακόμα πιο δύσκολη θέση τον Έλληνα προπονητή, εν αναμονή των εξελίξεων.