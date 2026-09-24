“Ενισχυμένες” ελληνικές πρεμιέρες: 0% γκανιότα για την Εθνική και ευρωλιγκάτα Bet Builder για Παναθηναϊκό & Ολυμπιακό

Το μπασκετικό και ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον χτυπάει… κόκκινο απόψε, με τρεις μεγάλες αναμετρήσεις να ξεχωρίζουν.

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Η Εθνική Ελλάδας κάνει πρεμιέρα στη League A του Nations League απέναντι στη Σερβία στο Βελιγράδι, την ώρα που ανοίγει η αυλαία και στη EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί στο Telekom Center Athens, ενώ ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός ξεκινά την υπεράσπιση του τίτλου του στην έδρα της Μπασκόνια.

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ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.80: Νίκη Ελλάδα + Under 2,5 γκολ + Παυλίδης Over 1,5 σουτ στην εστία



Ιστορική πρεμιέρα για την Ελλάδα, που αγωνίζεται για πρώτη φορά στην κορυφαία κατηγορία του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο μαζί με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, με την αρχή να γίνεται στο «Ράικο Μίτιτς» του Βελιγραδίου.

Η «γαλανόλευκη» προέρχεται από την αποτυχία πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως διαθέτει μία νέα γενιά ποδοσφαιριστών με ποιότητα και υψηλές παραστάσεις. Τζόλης, Καρέτσας, Κωστούλας, Ιωαννίδης, Δουβίκας και Παυλίδης αποτελούν τα καυτά βασικά επιθετικά όπλα του Γιοβάνοβιτς, ο οποίος θα δυσκολευτεί να αποφασίσει με ποιους θα ξεκινήσει.

Απέναντί της μία Σερβία που επίσης έμεινε εκτός Μουντιάλ και τον Ιούνιο γνώρισε βαριές φιλικές ήττες από Πράσινο Ακρωτήριο και Μεξικό. Οι απουσίες των Βλάχοβιτς και Μίτροβιτς περιορίζουν σημαντικά τις λύσεις στην επίθεση, με τον Λούκα Γιόβιτς να αναμένεται στην κορυφή.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.40: Over 171,5 πόντοι & Ιφί Over 18,5 πόντοι & Μπάντιο Over 10,5 πόντοι

Η νέα EuroLeague κάνει τζάμπολ και στο Telekom Center Athens με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρί και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να επιστρέφει επισήμως στον πάγκο των «πράσινων» έπειτα από 14 χρόνια.

Ο Παναθηναϊκός άλλαξε σημαντικά το ρόστερ του, προσθέτοντας μεταξύ άλλων Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Γιαμπουσέλε και Φαλ. Η πρεμιέρα, πάντως, έρχεται με σημαντικές απουσίες, καθώς Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκας και Φαλ δεν είναι διαθέσιμοι.

Η Παρί έχει αποδειχθεί δύσκολος αντίπαλος για τους «πράσινους», μετρώντας τρεις νίκες σε τέσσερις μεταξύ τους αναμετρήσεις στη EuroLeague. Μάλιστα, στα τρία τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων σημειώθηκαν τουλάχιστον 196 πόντοι.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.00: Νίκη Ολυμπιακός & Βεζένκοφ Over 17,5 πόντοι & Ντόρσεϊ Over 13,5 πόντοι

Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός ξεκινά την προσπάθεια διατήρησης των σκήπτρων του στη EuroLeague από τη Βιτόρια, έχοντας ως πρώτο εμπόδιο την Μπασκόνια. Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν ήδη καλά στοιχεία στο Super Cup, νικώντας τη Φενερμπαχτσέ με 92-90 πριν ηττηθούν στον τελικό από τη Ρεάλ με 93-89.

Ο Σάσα Βεζένκοφ παραμένει βασικό σημείο αναφοράς στην επίθεση, μαζί με τον Εβάν Φουρνιέ, ενώ περισσότερες λύσεις στην περιφέρεια δίνουν πλέον οι σούπερ νεοφερμένοι Μοντέρο, Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Απέναντι στην Μπασκόνια ο Ολυμπιακός έχει θετική πρόσφατη παράδοση, έχοντας σκοράρει περισσότερους από 90 πόντους σε καθεμία από τις τέσσερις τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Τρεις μεγάλες αναμετρήσεις, με το ελληνικό ενδιαφέρον να απλώνεται από το Βελιγράδι μέχρι την Αθήνα και τη Βιτόρια, αλλά και σπουδαία παιχνίδια γενικά

σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ…

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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