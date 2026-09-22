Ο Στράτος Σβάρνας έχει αναδειχθεί με τη φανέλα της Ράκοβ και είναι από τα βασικά ονόματα της ομάδας, με αποτέλεσμα η Λέγκια Βαρσοβίας να έχει μπει δυναμικά στην υπόθεση του.

Ο Στράτος Σβάρνας θεωρείται ως ένα από τα βασικά στελέχη της Ράκοβ και βρίσκεται στην ομάδα από το καλοκαίρι του 2023, έχοντας κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελλο στην Πολωνία. Με το συμβόλαιο του να εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι, ο 28χρονος στόπερ βρίσκεται κοντά στην πόρτα της εξόδου.

Σύμφωνα με το «meczyki», ο Έλληνας αμυντικός εξετάζεται πολύ σοβαρά από τη Λέγκια Βαρσοβίας, η οποία έχει προετοιμάσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τον κάνει δικό της τον ερχόμενο Γενάρη αντί ενός μικρού ποσού.

Το δημοσίευμα τονίζει ότι η Λέγκια δεν έχει ανοίξει κύκλο επίσημων διαπραγματεύσεων όμως είναι δεδομένο ότι ο ίδιος είναι ψηλά στη λίστα ενόψει Γενάρη με φόντο να μπει κατευθείαν να αγωνιστεί καθώς γνωρίζει το πρωτάθλημα.

Κλειδί στις επαφές είναι ότι ο Σβάρνας δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με τη Ράκοβ, με αποτέλεσμα τον Γενάρη να μπορεί να υπογράψει προσύμφωνο ως ελεύθερος ενόψει του καλοκαιριού αλλά η Λέγκια θα διαθέσει ένα ποσό προκειμένου να τον πάρει κατευθείαν.