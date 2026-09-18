Η κυκλοφορία μίας σειράς ρουχισμού της Όξφορντ Γιουνάιτεντ στις 11 Σεπτεμβρίου έφερε αντιδράσεις και απόσυρση της κολεξιόν...

Κάθε καλή πρόθεση είχαν οι ιθύνοντες της Όξφορντ Γιουνάιτεντ, εντούτοις το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό. Η αγγλική ομάδα, που μετέχει στη League One, λάνσαρε μία σειρά ρουχισμού εμπνευσμένη από τα αμερικανικά αθλήματα με όνομα Campus Collection, όμως μία αλληλουχία αστοχιών έφερε την απόσυρσή της άρον άρον...

Βλέπετε, το κλαμπ έχει ιδρυθεί το 1893 και στις φωτογραφίες φανέλας που θύμιζε αμερικάνικο ποδόσφαιρο, εντοπιζόταν στο πίσω μέρος η λέξη United και ο αριθμός 93. Πού είναι το πρόβλημα; Η τρομερή ομοιότητα με το όνομα της πτήσης 93 της United Airlines που είχε συντριβεί στην Πενσιλβάνια στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, όταν τρομοκράτες της Αλ Κάιντα έκαναν αεροπειρατεία με στόχο να ρίξουν το αεροσκάφος σε κυβερνητικό κτίριο στην Ουάσιγκτον - αποτυγχάνοντας εντέλει εξαιτίας της παρέμβασης των επιβατών, με όλους τους επιβαίνοντες να σκοτώνονται αφού το αεροπλάνο έπεσε στην περιοχή Σάνκσβιλ...

Oxford United have apologised and withdrawn their "United 93" clothing range.



It drew backlash because the number was the call sign of one of the aircraft hijacked on 9/11. pic.twitter.com/u8htrWCAQE — Match of the Day (@BBCMOTD) September 18, 2026

Το στοιχείο δε που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις, ήταν η επιλογή των ανθρώπων της Όξφορντ να λανσάρουν την εν λόγω μπλούζα στις 11 του μήνα, τη μέρα δηλαδή της επετείου 25 ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου...

Αναμενόμενα, υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις, με κάποιους πάντως να υποστηρίζουν πως παρότι ατυχές, το εν λόγω σφάλμα δεν θα έπρεπε να πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις με δεδομένο ότι το United 93 είναι σαφέστατα συνδεδεμένο με τον σύλλογο λόγω ονόματος και έτος ίδρυσης. Όλοι βέβαια συμφώνησαν ότι η ημερομηνία που κυκλοφόρησε η κολεξιόν θα έπρεπε να έχει ληφθεί καλύτερα υπόψιν...

Η Γιουνάιτεντ από την πλευρά της, εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας απολογήθηκε για ο γεγονός, ενώ ενημέρωσε πως η κολεξιόν αποσύρθηκε από την κυκλοφορία και δεν διατίθεται πλέον προς πώληση.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Όξφορντ Γιουνάιτεντ θα ήθελε να ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη για το πρόσφατο λανσάρισμα της Campus Collection.



Η συλλογή κυκλοφόρησε χωρίς να έχει γίνει κατανοητό το ιστορικό πλαίσιο και οι συνειρμοί που τη συνοδεύουν. Δεν θα έπρεπε να έχει φτάσει ποτέ στο σημείο να διατεθεί προς πώληση και αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήσαμε τον απαραίτητο έλεγχο.



Έχουμε αποσύρει τη συλλογή με άμεση ισχύ και επανεξετάζουμε τις διαδικασίες έγκρισης που ακολουθούμε, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κάτι παρόμοιο δεν θα συμβεί ξανά.



Για ακόμη μία φορά, θα θέλαμε να καταγράψουμε επισήμως την ειλικρινή συγγνώμη μας για αυτό το λάθος και για οποιαδήποτε προσβολή προκλήθηκε.