Το ευρωπαϊκό κάλεσμα του Ολυμπιακού!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν τα πατήματά τους μετά την αλλαγή προπονητή, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αποτελεί πλέον παρελθόν. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε το ντεμπούτο του στο ματς του πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ, με το αποτέλεσμα όμως να μην είναι ιδανικό για τον ίδιο. Οι Πειραιώτες γνώρισαν την ήττα με 1-0 από τους αξιόλογους Κρητικούς και για δεύτερη σερί αγωνιστική δεν μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Βρίσκονται έτσι ήδη στο -5 από την κορυφή, ενώ ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Όλη η συγκέντρωση της ομάδας βρίσκεται στην ευρωπαϊκή της αναμέτρηση και στη συνέχεια θα κοιτάξει το πρωτάθλημα.

Ο νέος προπονητής μαθαίνει την ομάδα του και αυτό που μετράει για την ώρα είναι το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός θέλει να δείξει ότι είναι ανώτερος από τη Γιαγκελόνια και καλείται να το κάνει από το ξεκίνημα. Ο άσος στο ημίχρονο βρίσκεται σε απόδοση 1.84 στη Novibet.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Ελ Κααμπί, ανάγκασε τον Αλγκουαθίλ να συμπεριλάβει τον Γιάρεμτσουκ στην ευρωπαϊκή λίστα. Οι «ερυθρόλευκοι» βέβαια θα κινηθούν για την απόκτηση ενός φορ ο οποίος θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Ουκρανός φορ ενεργοποιήθηκε και πάλι, πήρε χρόνο συμμετοχής τόσο με τον ΟΦΗ όσο και με τον Βόλο και ψάχνει ένα γκολ που θα του δώσει ψυχολογία. Το να σκοράρει απέναντι στη Γιαγκελόνια βρίσκεται σε απόδοση 1.91 στη Novibet.

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν την έκπληξη στα προκριματικά, αφήνοντας εκτός τη Ρέιντζερς ενώ έχουν δώσει ήδη επτά παιχνίδια για το πρωτάθλημα τους.

Μετρούν τέσσερις νίκες και τρεις ήττες και θέλουν να κάνουν την έκπληξη στον Πειραιά. Ξέρουν ότι έχουν αρκετά δύσκολο έργο, είναι άλλωστε το αουτσάιντερ και μένει να φανεί και στον αγωνιστικό χώρο.

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